20 minutos de atividade física pode reduzir risco de hospitalização por AVC

Estudo foi publicado recentemente pelo JAMA Network

Sabe-se que incluir hábitos saudáveis na rotina pode reduzir o risco de várias doenças. Segundo dados de uma nova pesquisa publicada no JAMA Network, apenas 20 minutos diários de exercícios físicos ajudam na prevenção de inúmeros problemas de saúde. Entre eles, câncer, diabetes e acidente vascular cerebral isquêmico (AVC).

De acordo com o neurocirurgião Victor Higor Espíndola, o estudo aumenta as evidências de que a prática de atividade física está associada a melhores resultados de saúde.

“A atividade física regular é um dos principais agentes para prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, diminuir doenças inflamatórias, doenças pulmonares e também pode melhorar o sono. E isso tudo ajuda no bem-estar e consequentemente diminui a incidência de fatores de risco. Atualmente, o AVC e infarto estão entre as principais causas de mortalidade do mundo. Por isso, praticar exercício físico regularmente é essencial para manter uma boa saúde e diminuir os riscos de hospitalizações por doenças cardiovasculares”, afirma o especialista.

Para a pesquisa, mais de 81.000 pacientes com idades entre 42 e 78 anos foram avaliados. Os participantes receberam um rastreador de atividades físicas, que foi utilizado por uma semana.

Entre as doenças que podem ser evitadas, segundo o estudo, estão diabetes, pneumonia, acidente vascular cerebral isquêmico, doença da vesícula biliar, anemia por deficiência de ferro, infecções do trato urinário (UTIs), pólipos do cólon, tromboembolismo venoso e doença diverticular.

De acordo com os pesquisadores, a conclusão foi de que se exercitar por pelo menos 20 minutos por dia pode ser uma intervenção eficaz e não farmacêutica para evitar hospitalização.