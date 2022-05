Soroterapia: especialista explica tudo sobre o tratamento da moda

A soroterapia ou terapia endovenosa, consiste na infusão intravenosa de um coquetel de vitaminas, minerais, anti-oxidantes e anti-inflamatórios com o objetivo de melhorar a saúde

A nova sensação do momento em cuidados com a saúde é a Soroterapia endovenosa, que tem ganhado cada vez mais adeptos ao tratamento que promete benefícios para a saúde, beleza e bem-estar. A técnica está se popularizando no mundo graças às pessoas famosas e saudáveis que começaram a utilizar essa terapia injetável como um procedimento estético, para recuperar a energia, prevenir o envelhecimento, melhorar a performance no esporte ou mesmo reduzir o efeito de ressacas e jet lags.

A especialista e médica nutróloga/gastroenterologista funcional, da Clínica de Longevidade e Medicina Estética – Lehv, Dra. Jennifer Emerick, explica mais sobre os benefícios do tratamento:

Conhecido como “soro da beleza”, a soroterapia é na verdade, uma reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, anti-oxidantes e anti-inflamatórios, diretamente na veia. O procedimento melhora a qualidade da pele, auxilia no processo de emagrecimento e desinflamação do organismo, aumento de massa magra e potencializa o sistema imunológico, importante em época de pandemia.

O paciente que chega ao meu consultório, faço uma avaliação médica completa e personalizada incluindo exames de sangue e um exame de bioimpedanciometria que avalia a composição de cada indivíduo, para a formulação do seu protocolo personalizado de soroterapia. Preciso entender a real necessidade deste paciente, pois cada caso é um caso, acima de tudo respeitando e preservando a individualidade de cada um. Hoje existem mais de 100 substâncias disponíveis para serem aplicadas por via intravenosa ou intramuscular, muitas dessas substâncias também apresentam riscos à saúde.

Normalmente monto um protocolo de quatro sessões com o intervalo das aplicações de 07 dias. É um tratamento que é feito de dentro para fora, com resultados bastante positivos, permitindo longevidade e “bem-estar” finaliza.

Não há contraindicação, é indicada para todas as idades e tem melhor resultados pois a absorção pelo organismo do paciente é de 100%, ao contrário dos tratamentos por via oral, sendo uma forma de suplementação segura e eficaz.

Os principais benefícios são:

Auxilia no processo de emagrecimento e desinflamação do organismo.

Desintoxica o corpo.

Terapia anti-estresse.

Potencializa o sistema imunológico.

Revitaliza a energia.

Auxilia na insônia.

Auxilia na digestão.

Melhora a função cardiovascular.

Melhora o desempenho intelectual, a memória e a saúde geral do cérebro.

Fortalece os ossos e articulações.

Melhora a saúde sexual e o bem-estar.

Amplia a energia celular.

Previne doenças.

Ajuda a tratar doenças auto-imunes, como fibromialgia, artrite, fadiga crônica, rinite e asma, dentre outras.

