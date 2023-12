Rugas periorais: saiba como tratar o famoso ‘código de barras’

Para rugas já presentes, especialista recomenda tratamentos como o laser Lavieen, altamente eficaz para afinar rugas e cicatrizes

As rugas periorais, popularmente conhecidas como “código de barras”, são marcas que inevitavelmente acompanham o processo natural de envelhecimento facial. Essas linhas finas, verticais e profundas, que se manifestam em torno dos lábios, costumam tornar-se mais evidentes após os 40 anos.

Segundo a cirurgiã dentista da clínica Estetic Face, localizada em Águas Claras, a pele delicada na região perioral é notavelmente mais fina e carente de gordura em comparação com outras áreas faciais.

“Essa pele íntima ao redor dos lábios está em contato direto com os músculos, refletindo seus movimentos de maneira similar à região da testa, onde as rugas são tratadas com botox . Ao longo dos anos, a pele se desvincula dos músculos devido à perda, principalmente, de colágeno, formando o que denominamos “código de barras”, explica a Dra. Carol Ribeiro.

A especialista também destaca que o excesso de movimentos repetitivos, como fazer “biquinho” frequentemente, pode acelerar esse processo, especialmente em fumantes devido à toxicidade do cigarro.

Prevenção e tratamento

A aplicação de botox é uma opção eficaz, limitando os movimentos musculares e prevenindo a formação de rugas. No entanto, a Dra. Carol enfatiza a importância da cautela na aplicação para não comprometer movimentos essenciais, como a fala.

Outras alternativas seguras incluem fios de PDO, que estimulam o colágeno, preenchimento com ácido hialurônico para levantar os vincos, Skinbooster para prolongar a hidratação e prevenir o envelhecimento precoce. Hábitos diários como manter-se bem hidratado, utilizar protetor solar e aplicar hidratante facial são cruciais na manutenção da saúde da pele.

A perda de colágeno inicia-se por volta dos 25 anos, sendo ainda mais pronunciada em pacientes fumantes.

Tratamentos para rugas instaladas

Para rugas já presentes, a especialista da Estetic Face recomenda tratamentos como o laser Lavieen, altamente eficaz para afinar rugas e cicatrizes.

Os tratamentos mencionados na prevenção também demonstram excelentes resultados na suavização, embora possam necessitar de múltiplas sessões, ao contrário da prevenção que pode ser realizada em intervalos mais espaçados.

A Dra. Carol Pinheiro destaca a importância da prevenção, sublinhando que é fundamental adotar medidas proativas para preservar a saúde da pele. “É mais relevante prevenir do que remediar, mas mesmo para as rugas já instaladas, sempre há maneiras de melhorar e recuperar a autoestima”, conclui a especialista.