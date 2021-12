Já pensou em trabalhar no mercado de qualidade de vida e bem estar?

Conheça o Instituto Atmo Danai e saiba com obter autoconhecimento e formação profissional em qualidade de vida e bem estar

A massoterapia é uma área no seguimento das terapias integrativas que vem ganhando cada vez mais espaço, assim como as inúmeras técnicas que se relacionam ao autocuidado.

No momento atual, com todos os efeitos gerados pela pandemia, cresceu consideravelmente a necessidade das pessoas em se sentirem bem, buscando por tratamentos para sanar dores no corpo, estresse, insônia, depressão, entre tantos outros problemas.

Paralelamente a isto a busca por profissionalização nesta área também teve uma maior procura, tanto pela demanda do mercado, como por questões ligadas ao desemprego, já que é uma profissão que proporciona uma rápida inserção no mercado de trabalho, não possui pré-requisitos para dar inicio a uma formação e suas práticas poderem ser adaptadas ao ambiente domiciliar e integradas a clinicas, Spas, salões de beleza, clubes, parques e empresas.

Outra vantagem é o seu baixo custo inicial, tanto em cursos de formação, quanto em equipamentos necessários para se trabalhar, sem contar que trabalhar com terapias integrativas além de ser muito prazeroso, pode dar um novo sentido a vida, desenvolvendo muitas habilidades que se relacionam ao bem estar físico e mental.

O Instituto Atmo Danai é uma organização voltada ao atendimento e formação profissional na área de Massoterapia e Ayurveda, foi criado em 2010, para proporcionar bem-estar, saúde e desenvolvimento integrativo através da criação e promoção de vivências, retiros e cursos.

O Instituto conta com um Núcleo de Estudos na área central de Brasilia, onde acontecem as turmas de formação em Massoterapia Integratica e funciona sua Clinica/ Spa e o Sitio Vale das Flores onde acontecem as formações em Ayurveda, Reiki e Retiros de autoconhecimento.

Contamos com uma equipe de instrutores altamente qualificada para a formação de profissionais e atendimentos terapêuticos de diversas técnicas, os cursos são certificados pela ABRATH e Biblioteca Nacional RDA.

Saiba mais sobre o Instituto Atmo Danai

Curso de Massoterapia Integrativa – 500h

Um curso completo de Formação, para quem busca se profissionalizar e atuar na área terapêutica, como terapeuta corporal. Abrange técnicas de massagens ocidentais, orientais, com estágio e prática ambulatorial.

Ayurveda-Praticas Terapêuticas Corporais – 260h

Esta formação foi preparada especialmente pra você que deseja conhecer e se aprofundar no universo das terapias corporais, com ênfase no sistema de cura, Ayurveda, e todo seu conjunto de técnicas e práticas, uso de óleos e massagens.

Inscrições Abertas – Turmas 2022

Informações:

61 99866 8686

www.institutoatmodanai.com.br

@institutoatmodanai

Agendamentos Clinica/Spa de Massoterapia: 61 99939 8686