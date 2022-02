Nutrição associada a estética pode ajudar a reduzir flacidez e aumentar a produção de colágeno

Equipe multidisciplinar do Blanc Spa desenvolveu um protocolos de tratamentos que garantem resultados satisfatórios

A nutrição associada a estética reflete em beleza e bem-estar, como todos sabem as pessoas refletem o que consomem. Por isso, para se ter uma aparência saudável e harmoniosa é fundamental uma alimentação equilibrada. Por meio de uma base nutricional correta é possível prevenir e melhorar a flacidez, estrias, estimular o colágeno, auxiliar a saúde da pele deixando-a mais jovem e os cabelos e unhas com mais vida e força. É o que alerta Ana Vitória, nutricionista pela UFMS e pós-graduada em nutrição com foco no Metabolismo e Exercício Físico pela USP.

E na parte estética também há diversos benefícios: “Muitos são os problemas estéticos que incomodam mulheres e homens, dentre eles: acnes, flacidez, excesso de peso ou gordura localizada, estrias, celulite e envelhecimento cutâneo”, diz a esteticista Alyne Menezes.

Uma alimentação saudável e equilibrada deve fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. A saúde plena do organismo por sua vez exterioriza-se no aspecto físico da pele, cabelos e unhas. Ana Vitória, nutricionista pela UFMS e pós-graduada em nutrição com foco no Metabolismo e Exercício Físico pela USP

A boa notícia é que todas as pessoas podem conquistar sua melhor aparência física e saúde, independentemente da idade cronológica. Os resultados são obtidos por meio da escolha de um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada e um tratamento estético específico e adequado, além de cuidados orientados e realizados por especialistas. Com essas medidas é possível retardar o envelhecimento e melhorar a autoestima através de intervenções específicas e personalizadas para cada tipo de pele, cabelo e composição corporal. “Os tratamentos estéticos aliados a uma dieta balanceada, além de potencializar os resultados, trazem saúde e bem-estar, resultado de um cuidado que se inicia de dentro para fora e mantém o corpo em equilíbrio e em forma”, explica as duas profissionais que alinham a Nutrição e a Estética juntas.

Para as especialistas a orientação para o combate à flacidez e outros distúrbios estéticos são, principalmente, hidratação, moderação no consumo de alimentos ricos em carboidratos simples e gorduras (como doces, refrigerantes e etc) e industrializados no geral. É necessário então o aumento do consumo de alimentos ricos em proteínas e compostos antioxidantes e anti-inflamatórios.

“Os compostos antioxidantes combatem os temidos radicais livres (responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo aparecimento de diversas doenças, como as autoimunes). Os compostos antioxidantes são representados principalmente pela Vitamina C, Vitamina A, Vitamina E, selênio e outros, enquanto que os principais anti-inflamatórios são encontrados em fontes de ômega-3 e ômega-6.

Alimentos ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios são: as hortaliças, frutas, verduras, frutos do mar, oleaginosas, chia, linhaça e peixes de água fria. A adequação do consumo proteico também merece grande atenção uma vez que é responsável pela apropriada produção de colágeno, que a partir do 30 anos de idade tende a diminuir, podendo haver a necessidade de reposição através da suplementação .Deve-se também inserir alimentos de fonte protéica ( carnes magras, ovos, queijos, leite, iogurtes e etc) em todas as refeições do dia, incluindo os lanches, que irão auxiliar no adequado aporte proteico diário necessário para uma saúde saudável e com qualidade.

