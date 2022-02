BBB22: especialista desvenda os segredos estéticos de Nayara Azevedo e Jade Picon

Um rosto que era cheinho e ficou devidamente contornado. Outro que parecia desenhado, mas se mostrou bem diferente do que nas redes

Que Nayara Azevedo foi, até então, um dos pontos altos do Big Brother Brasil 22 com seu estilo polêmico não há dúvidas. Porém, a cantora surpreendeu ao aparecer no reality com um rosto fino e contornado, bem diferente daquela fisionomia de anos atrás com mais volume. O caminho inverso foi o de Jade Picon. A influencer, sempre com a fisionomia afinada nas postagens, mostrou-se com bochechas mais protuberantes e rechonchudas.

Referência nacional em rejuvenescimento facial, a médica Cíntia Rocha explica cada um dos casos.

“Em relação à Nayara, ela já revelou publicamente ter feito uma harmonização facial. Associado a isso, frequentes sessões com a técnica Ultraformer 3, baseada numa intervenção sem cirurgia com aparelho de ultrassom micro e macrofocado”, esclarece a médica ao explicar que a técnica é usada para realçar o contorno do rosto.

Sobre a influência, a especialista justifica o fato simplesmente como um trabalho de tratamento de imagem em programas de edição. “Basta observar as datas das últimas postagens feitas por ela antes de entrar no reality. Não tem como ela ter ganhado massa em tão pouco tempo. Além disso, com o avanço tão acentuado das intervenções estéticas existentes, pouco provavelmente o resultado alcançado é perdido dessa maneira”, completa Cíntia Rocha.

Pós-Graduada em medicina estética, a especialista aponta alguns motivos pelos quais o tratamento estético gera resultados duradouros e rápidos: “melhora do contorno facial sem cortes, reduz a temida papada ao proporcionar firmeza, direciona o tratamento para áreas menores de maneira profunda, reduz medidas indesejadas ao quebrar células de gordura e apresenta resultados já na primeira sessão”.

Para a servidora pública Tâmara Azevedo, de 42 anos, o procedimento foi eficaz. “Desde pouco depois da minha adolescência eu convivia com um leve papo logo abaixo do queixo. Não havia qualquer necessidade de cirurgia, apesar de até poder ser feita. Porém, eu buscava por algo menos agressivo e o método sem cortes foi exatamente o que eu procurava”, comenta a moradora do Sudoeste.