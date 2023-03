Massoterapeuta aponta diferença entre a massagem relaxante e a terapêutica

No geral, a principal diferença entre elas é que a primeira promove alívios enquanto a segunda trata

Atualmente as massagens são bastante procuradas por conta de seus inúmeros benefícios. Mas algumas pessoas ainda possuem dúvidas a respeito de qual tipo de massagem escolher. Entre as mais famosas estão a massagem relaxante e a massagem terapêutica. No geral, a principal diferença entre elas é que a primeira promove alívios enquanto a segunda trata.

“A diferença entre uma e outra não está necessariamente nas manobras, e, sim, na conduta terapêutica que é feita no paciente e nos objetivos a serem alcançados. A terapêutica trata o que a relaxante previne! As sessões podem ser feitas de modo contínuo – uma vez por semana, a cada quinze dias, ou de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Entretanto, para melhores resultados, quando feito periodicamente, o organismo tende a não acumular tantas tensões assim evitando problemas futuros”, explica Ana Paula Parizi, massoterapeuta da cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo.

“São muitas as vantagens, por isso são tão procuradas e recomendadas, não só para relaxar em um dia cansativo ou uma semana estressante, é também indicada para pessoas ansiosas ou angustiadas, isso porque a massagem, qualquer que seja, tem efeito calmante, revigorante, é capaz de aliviar as tensões, melhorar a qualidade de vida, assim como auxilia a conquistar a calma e o equilíbrio”, destaca ela.

MASSAGEM RELAXANTE

A massagem relaxante é responsável por promover alívio das dores e como o próprio nome já diz, o relaxamento. As técnicas implicam massagem diretamente nos músculos, proporcionando ações eficazes nos sistemas linfático, respiratório e circulatório. Este tipo de massagem, também realiza efeitos mecânicos no organismo, como por exemplo a mobilização das fibras musculares, pele, aderências e também dos tendões. Além também de serem úteis em situações que envolvem problemas emocionais.

Ela previne – o objetivo principal é o relaxamento.

Controla o estresse, diminuindo os níveis de cortisol no corpo

Diminui a ansiedade;

Melhora o sono;

Melhora a depressão e ansiedade.

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Já a massagem terapêutica é realizada com intuito de tratar doenças, dores, ajudar no controle da pressão arterial, e também a fortalecer o sistema imunológico. Com este tipo de massagem é possível reduzir o inchaço, e tratar dores intensas ou crônicas de cabeça, na coluna ou nas pernas.

A execução desta massagem envolve uma série de técnicas específicas para cada área do corpo, e geralmente contam com movimentos mais firmes e intensos, comparando com a massagem relaxante. Ambos os tipos de massagens promovem a liberação de hormônios da felicidade e de relaxamento, além de estimular também a circulação sanguínea através dos movimentos.

Ela trata – o foco principal é amenizar dores;

Elimina os trigger points (nódulos de tensão);

Melhora o sistema imunológico;

Alivia as tensões;

Melhora a circulação sanguínea;

Equilibra o organismo.