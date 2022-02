Já escolheu a sua make de carnaval?

Carnaval chegando e a Fast Escova da Asa Sul e do Lago Sul abrirão todos os dias para montar seu look para a folia! Veja algumas dicas!

Contagem regressiva para a folia e as unidades da Fast Escova da Asa Sul e Lago Sul garantem o brilho, sem a necessidade de agendar horário. O glitter e a purpurina não podem faltar para deixar seu visual ainda mais divertido, alegre e descontraído para você curtir os dias de diversão em grande estilo.

Você linda, com cabelos bem tratados e escovados, manicure, pedicure e maquiagem em até 40 minutos. Um projeto ousado que alia os melhores produtos a profissionais qualificados para provar que a beleza pode ser descomplicada. Maquiagem com adereços carnavalescos R$ 129,00, tranças com fitas R$ 89,00.

Você linda todo dia, dona de seu tempo e protagonista de sua vida e pronta para arrasar no Carnaval 2022!

Veja algumas inspirações

Inspirações para make de carnaval. Foto: Divulgação

Horário Carnaval:

Sábado – 9h às 19h

Domingo – 9h às 16h

Segunda-feira – 9h às 19h

Terça-feira – 9h às 16h

Quarta-feira – após 12h

Serviço

Fast Escova – Asa Sul

Endereço: CLS 308 – Bloco D loja

Telefone:(61) 3203-7707 / (61)9.9664-9797

Fast Escova – Lago Sul

Endereço: SHIS QI 5 – Hangar 5 – Lago Sul – (atrás do Gilberto Salomão)

Telefone: (61) 99305-5897