Como preparar bem a pele para uma make duradoura

Maquiadora brasiliense Ariella Gaia ensina o passo a passo para uma maquiagem perfeita durar o dia todo

Para quem é adepta de uma boa maquiagem, os desafios para manter a make no lugar são muitos. Segundo Ariella Gaia, maquiadora e especialista em nanoblanding, a chave está em uma preparação de pele eficaz. Afinal, uma tela bem preparada é fundamental para que qualquer obra de arte seja um sucesso.

A principal dica que Ariella sugere é começar o processo de preparação lavando o rosto com um limpador suave para remover todas as impurezas, resíduos de maquiagem anterior, sujeiras e oleosidade. “Garantir que sua pele esteja completamente limpa e seca antes de seguir adiante é fundamental, isso pode ser feito tanto com sabonetes específicos para pela quanto com produtos como água micelar”, diz.

A partir disso, vamos para o passo número dois que é hidratar a pele para que a maquiagem não craquele ou fique marcada em áreas específicas e indesejáveis. “Uma dica valiosa é caprichar na região dos olhos e também nos lábios. Sempre sugiro um creme hidratante mais denso para essas regiões, e, claro, sempre usando produtos que vão de acordo com as necessidades da sua pele”.

O primer é a varinha mágica da preparação de pele. “Ele cria uma base uniforme e faz a maquiagem aderir de forma mais eficaz” reforça Ariella. Uma boa dica é escolher um primer que se adeque ao seu estilo de maquiagem favorito, seja ele com um efeito mais matificante, hidratante ou iluminador para um glow extra de luminosidade. “Além do primer, o pó, seja ele translúcido ou compacto, é um passo importante na preparação de pele”, diz. Usado para selar principalmente a chamada zona T (testa, nariz e queixo) os diversos tipos de pó podem evitar o derretimento da maquiagem que pode ocorrer devido à oleosidade no rosto, ao calor ou umidade, garantindo uma aparência mais leve e uma maquiagem mais duradoura.

Ariella sugere ainda a finalização da preparação de pele com um spray fixador de maquiagem. “Não é preciso esperar até o final de toda a maquiagem para utilizar o spray. Esse é uma dica super interessante. Dá para intercalar cada passo com o spray de fixação. Assim, ele vai ajudar a manter sua maquiagem impecável por mais tempo”. A recomendação é sempre borrifar uniformemente a uma distância de cerca de 30 cm do rosto e esperar o produto secar, seja com o auxílio de um leque ou de um ventilador. “Uma preparação de pele adequada, aliada a produtos de qualidade, é a fórmula perfeita para uma maquiagem deslumbrante que dura o dia todo”, finaliza.