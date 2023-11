Cinco tratamentos em alta para o verão

Botox e preenchimento facial estão na lista

Com a chegada do verão, a busca por tratamentos estéticos ganha destaque entre aqueles que desejam exibir uma pele saudável e radiante durante a temporada mais quente do ano. No entanto, é crucial estar informado sobre as opções em alta e os cuidados necessários ao escolher uma clínica de estética.

A farmacêutica esteta da Estetic Face, clínica de estética localizada em Águas Claras, explica que as principais reclamações e alvos de melhoria neste período envolvem glúteos, gordura localizada, estrias e as ruguinhas. Segundo Sheila Rosa, cinco tratamentos estão em alta para a próxima estação e todos já estão disponíveis na clínica. São eles:

Toxina botulínica

Indicado para suavizar rugas e linhas de expressão, o Botox® é uma opção popular para um rejuvenescimento facial eficaz. Desde rugas na testa até os pés de galinha, este tratamento oferece resultados notáveis em poucos dias, podendo ser realizado durante todo o ano.

Bioestimulador de colágeno

Estimulando os fibroblastos na camada mais profunda da pele, o bio estimulador de colágeno promove a produção de fibras de colágeno e elastina. Isso resulta em uma pele mais firme e elástica, ajudando a suavizar rugas e linhas de expressão, além de preencher áreas mais profundas causadas pela flacidez facial.

Preenchimento facial

Utilizando ácido hialurônico, o preenchimento facial é uma técnica de reestruturação que preenche rugas e sulcos, proporcionando uma aparência harmoniosa e melhorando o contorno facial. A aplicação em áreas específicas do rosto oferece resultados notáveis, eliminando ou reduzindo rugas e promovendo a hidratação da pele.

Preenchimento de glúteos

A aplicação de ácido hialurônico nos glúteos permite aumentos de volume, proporcionando resultados quase instantâneos. Além do aumento de volume, o ácido hialurônico estimula a produção de colágeno na região, conferindo sustentação e firmeza.

Laser lavieen

O laser Lavieen, também conhecido como BB Laser, oferece uma abordagem versátil para tratar manchas, linhas de expressão, melasma, rugas finas, poros abertos e cicatrizes. Sua tecnologia avançada, utilizando o laser Thulium, permite tratamentos mesmo em peles bronzeadas, garantindo uma pele mais uniforme e melhorada.

Cuidados

Para que o tratamento seja eficaz e realizado com segurança, é necessário que o paciente tenha cuidado ao escolher a clínica estética. Segundo a farmacêutica esteta da Estetic Face, o segredo está em dar atenção aos detalhes.

“Na busca por uma clínica de estética, a atenção aos detalhes é crucial para garantir uma experiência positiva e resultados satisfatórios. Certifique-se de verificar a qualificação dos profissionais, a qualidade dos produtos utilizados e, acima de tudo, a reputação da clínica. Pesquise, faça perguntas e, se possível, agende uma consulta inicial para discutir suas necessidades e expectativas. A escolha certa não apenas transformará sua aparência, mas também garantirá que cada procedimento seja realizado com segurança e eficácia”, reforça.