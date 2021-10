Boca Rosa lança nova linha de produtos para cabelos

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: nova versão da linha Cadiveu Essentials garante brilho poderoso

O Grupo Cadiveu lança sua nova linha de produtos da marca Cadiveu Essentials: a Quartzo Shine by Boca Rosa, desenvolvidos em parceria com a influencer e empresária Bianca Andrade. Os produtos possuem duas vezes mais quartzo rosa na formulação em relação à fórmula anterior e oferecem intensa nutrição e iluminação aos fios. A novidade vai de encontro à tendência do uso de pedras e cristais na composição de cosméticos. Mais do que uma moda zen, os princípios ativos desses elementos promovem bem-estar com base na comprovação científica de seu êxito, sendo perfeitos para o cuidado com os cabelos no dia a dia.

“O quartzo rosa é quebrado e transformado em micropartículas. Essas micropartículas translúcidas quando se aderem à cutícula do cabelo, refletem luz, o que é traduzido em um brilho espelhado”, afirma Tamiris Soeiro, farmacêutica e coordenadora de pesquisa e desenvolvimento de Cadiveu Essentials.

Proteínas vegetais e extrato de aveia ainda compõem a receita de sucesso para a conquista de madeixas saudáveis, restauradas, macias e protegidas. Mesmo que mais indicada para cabelos secos, opacos e fragilizados, a linha funciona para todos os tipos de fios. O perfume também não fica de lado: as fragrâncias dos itens da coleção foram pensadas minuciosamente, promovendo uma narrativa sensorial com o seu caminho olfativo. Possuem características doces, frutais e florais. Ao fim, há um toque de caramelo. Com essa composição olfativa, essa novidade de Cadiveu Essentials oferece uma fragrância quente e sensual para os cabelos.

Novidade, mais resultados nos fios, menos danos ambientais

Além de muito brilho, a Quartzo Shine by Boca Rosa traz outro importante aspecto em destaque: a responsabilidade sócio-ambiental. A fórmula é 100% vegana e as embalagens são 100% recicladas e recicláveis. Como na linha anterior, os produtos permanecem não sendo testados em animais. E não para por aí: pela primeira vez, a influencer, junto da Cadiveu, traz em sua coleção shampoo e máscara em forma de barra, os quais contêm zero plástico.

Esses dois produtos rendem mais do que as versões líquidas e prometem revolucionar o cuidado com os fios, unindo qualidade e sustentabilidade. O shampoo em barra dura até 50 lavagens e a máscara em barra, até 90 lavagens. A quantidade de ingredientes naturais de ambos são, respectivamente, 90% e 94%, o que assegura um cuidado eficaz sem a adição de fatores químicos em grande número.

A linha

A linha é composta por 9 produtos: shampoo, condicionador, máscara, balm leave-in (com proteção térmica), fluído quartzo (com proteção térmica), quartzo líquido (com proteção térmica), proteína (formulação leve, sem silicone, para dar um toque suave aos fios), shampoo em barra e máscara em barra.

Linha Quartzo Shine by Boca Rosa Hair. Foto: Divulgação

Proteína

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Para começar a rotina de cuidados, um pré-shampoo. Ele é um booster multifuncional doador de nutrientes para reparar e nutrir os fios. Todos os tipos de cabelos podem aproveitar os benefícios deste produto que aumenta o brilho e a maciez. Também pode servir como máscara. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar.

Shampoo

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Depois, é hora de limpar os fios com a textura cremosa e perolada do shampoo. Ele promove uma nutrição inteligente, que não impacta na limpeza dos fios. Deixa os fios cabelos, desembaraçados e protegidos. Graças ao Quartzo Rosa em dobro, produz um intenso brilho. Funciona para lisos, alisados, cacheados, crespos ou ondulados.

Condicionador

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Em seguida, o condicionador promove uma nutrição suave para os fios. A manteiga de karité em sua formulação reforça as propriedades que protegem o cabelo do ressecamento. O produto, 92% composto por ingredientes de origem natural, mantém a leveza e o movimento das madeixas. Isso tudo somado ao brilho poderoso do quartzo rosa!

Máscara

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: De 1 a 2x na semana, o shampoo pode ser seguido da máscara! Ela apresenta ação antioxidante e anti-ressecamento, oferecendo intensa proteção ao cabelo. Além disso, promove um resultado imediato de 5x mais brilho. Tudo isso com toque aveludado e sensação de emoliência nos fios. Ela deve permanecer nas madeixas por 3 minutos e depois ser enxaguada.

Balm Leave-In

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Depois do cabelo limpo e tratado, é hora da novidade da Boca Rosa Hair: o Balm Leave-In. O produto entrega uma fórmula extremamente leve, que não pesa no cabelo. Com ingredientes especiais, oferece um tratamento diferenciado: diminui as pontas duplas, sela as cutículas, repara a fibra capilar e confere maciez e brilho intenso. Ele garante a finalização perfeita! Não enxaguar.

Linha Quartzo Shine by Boca Rosa Hair. Foto: Divulgação

Fluído Quartzo

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Outra opção para depois da limpeza e do tratamento é o fluído quartzo. Excelente para deixar o processo de escovação mais simples, ele previne o frizz, dá toque sedoso e ainda protege a cor dos fios! Com 2x mais quartzo rosa, o produto realiza todas essas funções sem deixar de lado a promoção de um brilho incrível. Não enxaguar.

Quartzo Líquido

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: Para fechar com chave de ouro a rotina de cuidados com os fios, o quartzo líquido! Altamente concentrado, apenas de 2 a 3 pumps desse sérum já oferecem uma intensa dose de proteção. Defende contra a umidade, controla os fios indisciplinados e previne pontas duplas ou ressecadas. Com 2x mais quartzo rosa, ainda garante o brilho! Não enxaguar.

Shampoo em barra

Quartzo Shine by Boca Rosa Hair: O consumidor ainda tem uma nova alternativa no tipo de produto: a opção em barra! Duradouro e eficiente, esse shampoo promove uma nova experiência aos fios. Sua fórmula concentrada e rica em ingredientes naturais proporciona cabelos mais brilhantes, macios e saudáveis.

Máscara em barra

Quartzo Shine: Perfeita para depois do shampoo em barra, a máscara condicionante em barra apresenta um novo conceito de condicionamento! Com alto poder de nutrição e alta concentração de ingredientes de origem natural, entrega como resultado cabelos saudáveis, brilhantes e macios. Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar. Para fechar, escolha seu finalizador favorito da linha!

