Dicas para um projeto de ambiente comercial

Weissenhauss, um projeto visual e sensorial para se inspirar!

Olá!! Essa semana eu escolhi falar de um projeto assinado pelo Escritório PHF Arquitetura para a Loja WeissenHaus.

Assim como no projeto residencial, no projeto comercial também há a necessidade de fazer um bom planejamento. É preciso fazer um detalhamento de tudo para que haja uma boa execução e conclusão, como por exemplo, quais os produtos que serão comercializados, o tamanho do espaço, iluminação, cores do ambiente, etc.

A atenção para esse levantamento é a dica mais preciosa que posso passar para começar a montagem da sua loja.

Hoje, com a pandemia, o e-commerce cresceu muito. As pessoas têm optado por fazer suas compras pela internet a fim de evitar o contágio. Contudo, essa prática acabou facilitando a vida de muitas pessoas com a economia de tempo não sendo necessário o deslocamento.

Esse foi o ponto de partida para os arquitetos Pedro Henrique Ferreira e Ana Karolina Magalhães, eles tinham a responsabilidade de criar um ambiente onde a forma sensorial tivesse grande destaque a fim de atrair os clientes.

Hoje, quando pensamos nos projetos comerciais temos que despertar o interesse do cliente em ir até a loja.

Para a WeissenHaus, os Arquitetos optaram por uma identidade mais industrial com a intenção de valorizar mais a exposição das peças comercializadas no local.

Pedro comenta: “Usamos e abusamos de texturas e elementos naturais que combinados com os elementos industriais criam esse tipo de atmosfera”.

Eles foram muito felizes na combinação do metal, tijolinho e pintura branca, seguindo o conceito do nome da loja que na tradução do alemão significa “ casa branca”. A intenção dos arquitetos foi criar um espaço com limpeza visual, uma sacada perfeita para atrair a atenção para os objetos da loja.

“Por ser um ambiente de objetos, o que naturalmente deixa o visual turbulento, sentimos a necessidade de proporcionar uma interação mais harmônica entre as peças e o interior utilizado. Com a fachada toda preta e sem muita informação acontece a sensação de limpeza visual. Em contraponto, a parte interna é toda branca, o que permite melhor visualização das peças”. Dizem os profissionais.

Ressaltasse aqui também o mobiliário. As estantes e a mesa, desenhadas por eles especialmente para a WeissenHauss e que também são comercializadas no local.

Ana Karolina ressalta ainda: “ O mobiliário em especial é algo que nos deixou bastante satisfeitos. A organização dos objetos por cor e a curadoria da casa fizeram uma combinação perfeita com o estilo que propusemos”.

Realmente eles conseguiram criar um ambiente com design atrativo para o consumidor! Pedro e Ana podem sim, se orgulharem do projeto.

