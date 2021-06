Dicas para montar quarto infantil

Seu bebê cresceu? Veja as dicas para criar um quartinho especial

Agora, mais do que nunca, diante da pandemia e do isolamento social que estamos precisando manter, não podemos esquecer das nossas crianças. Assim, como para nós, é muito importante que o espaço delas também receba uma atenção especial.

Foi pensando nisso que preparei essa matéria recheada de dicas e ideias fofas.

Opa! Mas não fiz sozinha! Contei com a ajuda de duas experts no assunto, a Alice Lariú, dona do Petit Nuage Atelier e da Arquiteta Renata Dutra especializada em arquitetura infantil, da empresa Milkshake.co design infantil.

Sempre que você for decorar um ambiente, é essencial que se faça um bom planejamento. Essa dica vale para qualquer espaço que você pretenda fazer, mudar ou até mesmo reorganizar. É a chave mestre do sucesso do seu projeto!

Então comece vendo as medidas do quarto para ver como incluir todos os móveis que você precisa ter para ficar funcional, confortável e, portanto, agradável.

Pense: Eu quero um quarto apenas para a criança dormir? Eu vou precisar de uma mesa de estudos? O quarto será para uma ou mais crianças? Preciso de espaço para brincar? A criança costuma receber amigos?

Elabore uma lista com todos os itens que você deseja. É importante para que você possa fazer um estudo das medidas que os móveis terão para que se tenha uma boa circulação no ambiente.

Atenção, veja quais são as prioridades, muitas vezes não é possível ter tudo que desejamos, não é verdade? Por isso é importante ver o quanto você poderá investir em seu projeto.

Renata Dutra ainda reforça a importância de levar em consideração a idade da criança. “Geralmente eu faço a mesa de estudo maior e muitas vezes faço uma mesinha menor, com rodinha, do tamanho da criança. No primeiro momento ela vai usar a mesinha menor e no segundo momento ela vai para a mesa maior para estudar”.

Milkshake.co design infantil

Ela ainda acrescenta: “É importante já deixar previsto no projeto tudo que ela vai precisar. Por exemplo: lugar para guardar a mochila, lugar para guardar o material da escola, porta lápis já embutido na mesa, e também já deixo toda a instalação elétrica com as tomadas na mesa, em uma canaleta escondida, para que fique seguro”.

Milkshake.co design infantil

Feito todo o estudo do ambiente com o projeto todo detalhado é, então, chegada a hora de decorar o espaço. Nesse momento é muito importante que você sente com seu filho, veja os temas que ele gosta, as cores que agradam ele. Afinal é para ele o quarto.

Se você for montar um quarto completo, que irá servir para a criança estudar, dormir, brincar, minha dica é usar cores nas roupas de cama, almofadas, quadrinhos, para que o ambiente fique alegre sem ficar cansativo.

Petit Nuage Atelier. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Invista nos organizadores. É muito legal ter cestos ou baús para guardar os brinquedos preferidos. Criança adora brincar no chão, dessa forma fica muito mais fácil para ela pegar e guardar também.

Petit Nuage Atelier. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Alice dá a seguinte dica: “Uma forma muito simples e fácil de organizar o quarto infantil é utilizar ganchos de parede ou cabideiros. Com eles você consegue pendurar mochilas, roupa, ou qualquer coisa que desejar, além de deixar o espaço mais bonito. Eles podem ser personalizados com letras, números e até o nome do seu pequeno”.

Aqui outra dica na hora de organizar é investir em prateleiras, e nichos na parede, uma solução perfeita para ganhar mais espaço no quarto.

Eu amei esse porta-livros de chão que vi no Petit Nuage Atelier, não é uma ideia fantástica?! Lindo, prático e super funcional.

Petit Nuage Atelier. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Uma dica de ouro que Alice me deu que achei que tinha que compartilhar aqui, foi de usar difusor de aroma para ambiente no quarto das crianças com essência calmante que ajudam muito na hora do sono.

“Eu costumo usar a essência de lavanda que acalma e reduz a ansiedade nos meus filhos. A gente leva bem a sério a rotina noturna deles, que faz com que eles durmam bem e acordem no outro dia prontos para a escola”.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Não use iluminação muito forte, o ideal que você invista em iluminação indireta. Use abajures também, inclusive, você pode encontrar alguns modelos com temporizador.

Olha que lindo esse projeto feito pela arquiteta Renata Dutra.

Milkshake.co design infantil

Milkshake.co design infantil

Coloque um dimmer, um dispositivo que você usa no lugar do interruptor que regula a intensidade da luz do ambiente.

Se a cama do seu filho tiver que ficar encostada na parede, faça um painel de madeira ou revestido com tecido para evitar o contato direto da criança com a parede fria. Além de proteger a saúde vai dar um charme todo especial ao quarto.

Estas são só algumas dicas, gostaram? Até a semana que vem!

