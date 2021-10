5 maneiras de usar a tendência da tornozeleira

Quer dar um toque especial à sua praia ou passeio na cidade neste verão? Então você precisa investir em uma tornozeleira feminina. Velhas conhecidas dos anos 1990, as peças voltaram com tudo nessa temporada e funcionam como um acessório fácil de usar e que, ao mesmo tempo, complementa o visual.

Nas passarelas e nos pés das famosas, como Jennifer Lopez, as tornozeleiras já aparecem nos mais variados modelos, como a tradicional de conchas ou até em uma versão mais delicada, com um cordão com pérola. Na hora de combinar, você pode até reunir mais de uma peça para uma aparência única em camadas.

Confira, a seguir, cinco formas de entrar de vez nessa tendência e combiná-las com seu estilo e suas produções do dia a dia:

Com rasteirinha

A tornozeleira combina muito bem com as produções de verão, afinal, dá destaque para a região das pernas e pés, que ficam mais expostos nesta época. Portanto, combinar a joia com uma rasteirinha é infalível. Você pode optar pelas mais descoladas, com miçangas ou itens coloridos, para passeios na orla da praia ou um almoço com as amigas, por exemplo.

Com sandália de salto

Já quem não abre mão de um visual mais elegante e sofisticado pode harmonizar joias mais delicadas, principalmente em ouro ou prata, que contenham pequenos pingentes, com sandálias de salto. Aqui, você pode escolher o que mais lhe agrada: anabela, bloco ou salto fino.

Com scarpin

Mas engana-se quem pensa que as tornozeleiras combinam apenas com sapatos abertos. As peças mais elaboradas, com elos ou pedrarias, podem ser utilizadas com scarpins em eventos, inclusive à noite. Com a moda dos sapatos coloridos, aposte em uma versão mais clean para não carregar o look.

Em um mix de peças

Assim como as pulseiras e colares, as tornozeleiras também aparecem em conjuntos de diversas peças. O ideal para garantir a harmonia dos acessórios é escolher algo em comum, como material ou tipo de pingente, e dai então fazer as combinações.

Na praia

Versão mais clássica do uso das tornozeleiras, elas seguem sendo as queridinhas das brasileiras que não dispensam um banho de mar no verão. As coloridas e descoladas – e as de conchas, é claro – são as mais indicadas para usar com biquínis e saídas de praia, de pés descalços ou com um chinelo.