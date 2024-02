Single: “I Don’t Have Money” já está disponível em todas as plataformas digitais!

A espera acabou! Hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, APNEWS tem o prazer de revelar os segredos obscuros por trás do lançamento explosivo do tão aguardado single “I Don’t Have Money“ de Sapiyossi. Este comunicado repleto de reviravoltas e revelações promete surpreender e intrigar os fãs de música em todo o mundo.

“I Don’t Have Money”, uma obra-prima musical que tem alimentado especulações há meses, foi finalmente disponibilizada hoje para o público. Esta música, que é mais do que apenas uma expressão artística, é uma confissão pública de uma vida repleta de mistérios e segredos. Sapiyossi, um filho nascido durante a guerra civil de Angola, usa uniformes militares como forma de prestar homenagem aos seus pais, que são militares atualmente reformados.

A mensagem da música é sobre a importância da autoridade, foco e sonhos na vida, inspirando outros a superar obstáculos, independentemente dos recursos financeiros disponíveis. Zukuma é um novo estilo musical criado por Sapiyossi, e que une ritmos africanos, incorporando elementos de Zouk, Kuduro, Kizomba, Kompa, Kwassa e Mapiano. Caracterizado por melodias cativantes e batidas inovadoras, ele celebra a diversidade cultural e traz uma nova identidade artística.

A produção deste projeto envolveu uma viagem global, começando nos estúdios de gravação da “Cássias Produções” em Luanda, Angola, onde o instrumental foi meticulosamente elaborado ao longo de oito meses. Em seguida, a equipe enviou o projeto para Bruxelas, na Bélgica, para o renomado Dada Studios, onde as partes vocais foram gravadas, mixadas e masterizadas, demandando mais dois meses para serem concluídas. O projeto em sua totalidade, desde a concepção até a conclusão do videoclipe, incluindo a etapa promocional, abrangeu um período de dois anos.

Durante as gravações nos estúdios, Sapiyossi foi acompanhado por uma banda talentosa, composta por músicos habilidosos que dominavam uma variedade de instrumentos. Entre os instrumentos tocados estavam guitarras elétricas e acústicas, baixo, xilofone, teclado, bateria e percussão. A sinergia entre os membros da banda trouxe uma dinâmica especial às gravações, capturando a essência emocional da música de uma forma única.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este projeto não só representa uma realização artística significativa para Sapiyossi, mas também destaca a importância de suas origens e da história pessoal que o levou a este momento crucial em sua carreira musical.

O videoclipe, produzido pela equipe de visionários da indústria cinematográfica da “FC Production” foi lançado simultaneamente, prometendo desvendar mais mistérios e transportar os espectadores para um universo de controvérsias.

“I Don’t Have Money” não é apenas uma produção convencional; é uma obra cinematográfica extraordinária, fruto da colaboração de uma equipe diversificada, com a participação de mais de 60 profissionais, entre eles artistas e produtores renomados. Com um elenco talentoso e uma equipe experiente, cada detalhe do vídeo foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência única, com um impacto visual que aproveitou todas as condições favoráveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde os figurinos deslumbrantes até os cenários fascinantes, cada elemento foi meticulosamente coordenado pela “FC Production” e “Zukuma Label” para mergulhar os espectadores em um universo de intriga e polêmica. Além disso, visando à segurança do artista e do elenco, uma equipe de guarda-costas altamente treinada foi contratada para garantir que as filmagens em Bruxelas Capital ocorressem.

Por trás das câmeras, uma equipe de profissionais dedicados trabalhou incansavelmente para dar vida à visão sombria de Sapiyossi. Cada detalhe do projeto foi meticulosamente planejado para criar uma experiência sensorial que desafia as convenções e leva os espectadores a questionar a própria natureza da realidade.

E no centro de tudo isso está a Zukuma Label, uma gravadora independente de Sapiyossi que tem sido alvo de controvérsias e especulações. O lançamento de “I Don’t Have Money” só alimentou ainda mais as teorias da conspiração sobre os verdadeiros motivos por trás da promoção deste projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações sobre os segredos sombrios por trás do lançamento de “I Don’t Have Money”, entrevistas exclusivas com Sapiyossi e a equipe criativa, ou qualquer outra consulta relacionada, por favor, entre em contato com:

Dados da minha empresa:

Nome da empresa: Zukuma Label

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Email: [email protected]

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Telefone (Luanda, Angola): +244 942 760 420

Telefone (Bruxelas, Bélgica): +32 470 827 841

Endereço: Rue des Bogards 15, 1000 Bruxelas

“Descubra a verdade segredos por trás das máscaras com “I Don’t Have Money” de Sapiyossi, já disponível para audição e visualização. Prepare-se para uma história rumo ao desconhecido com este lançamento explosivo que está destinado a deixar uma marca duradoura na cena musical.” Não espere mais, mergulhe agora nesta experiência única e descubra o que realmente está por trás de ‘I Don’t Have Money’. Clique no link e embarque nesta história emocionante.”