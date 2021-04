Zezé di Camargo dispara contra Felipe Neto e chama de ‘Pivete’ nas redes sociais

“Se o sertanejo não fala sobre política como ele quer, é porque não pensamos como ele, uai! Qual o problema?”, disparou.

Após a confusão entre Felipe Neto e cantores sertanejos, foi a vez de Zezé di Camargo disparar contra o influenciador digital. Felipe criticou pelo twitter alguns cantores por fazerem lives bebendo, mas não falarem sobre assuntos políticos.

“Gente morrendo, e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Não fala uma frase. Eu não tenho mais paciência para isso”, disse o influencer, sem citar nomes, em vídeos postados nos stories.

Ao tomar conhecimento do vídeo, Zezé Di Camargo detonou Felipe Neto em um comentário no Instagram.

“O pior de tudo é ver um animador de festa infantil, menino criado com vó, querer satisfação de uma classe de artistas que mais faz pelo povo brasileiro. Antes de cobrar alguma coisa, ele deveria levantar a carreira de cada um de nós e ver o quanto ajudamos as pessoas. Qual a experiência de vida desse pivete, comparada com a vida da maioria de nós do sertanejo? Se o sertanejo não fala sobre política como ele quer, é porque não pensamos como ele, uai! Qual o problema?”, disparou.