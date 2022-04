Zendaya quer que ‘Euphoria’ funcione como um canal de apoio

No tapete vermelho, ela também disse à Variety que a temporada, apesar de densa, traz uma mensagem de esperança

Zendaya se pronunciou sobre os desdobramentos da segunda temporada de “Euphoria” em evento no Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, na noite desta quarta-feira (20). Para ela, a protagonista Rue pode funcionar como fonte de inspiração para que outras pessoas consigam se manter sóbrias.

“Eu fico muito emocionada porque me importo com ela [Rue], que representa muitas pessoas que necessitam de amor. Ela me representa e representa [o criador da série] Sam [Levinson]. Isso significa muito para mim e quero que as pessoas consigam se curar por meio dela”, afirmou durante a reunião com o elenco.

No tapete vermelho, ela também disse à Variety que a temporada, apesar de densa, traz uma mensagem de esperança. “Nós levamos ela [Rue] por um caminho que imaginamos ser o fundo do poço, em um momento bastante sombrio, e tentamos deixar um senso de felicidade e alegria no final, em que há esperança para ela no final.”

Ela ainda comentou que a intenção era mostrar que a protagonista ainda tem vontade de continuar tentando enfrentar o vício das drogas. “Espero que a gente consiga explorar a vida dela no futuro, próximo de um outro lado da sua jornada pela sobriedade”, afirmou.

Quando a segunda temporada chegou ao serviço de streaming HBO Max, em janeiro, Zendaya, que ganhou um Emmy de melhor atriz por sua performance na produção, enfatizou para os fãs que a série não deveria ser vista por todos como entretenimento e que era importante respeitar os limites para cuidar da saúde mental.

“Euphoria” é indicada para maiores de 18 anos e trata de temas como dependência química, relacionamentos abusivos e violência de gênero.