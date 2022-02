Zendaya fala sobre destino de Rue em Euphoria: “Continuem a amá-la”

Zendaya publicou uma carta sobre o destino de Rue, de Euphoria, após o quinto episódo da segunda temporada da série, lançado no último domingo (6) pela HBO.

Em seu Instagram, a atriz pediu para o público continuar amando a personagem e acompanhando sua jornada.

“Acho que nesta série, especificamente nesta temporada, [Rue] atinge o fundo do poço. Minha esperança é que as pessoas que estão assistindo ainda a vejam como uma pessoa digna de seu amor. E digna de seu tempo, e que ela ainda tem qualidade redentora, e que ainda vejamos o bem nela, mesmo que ela não consiga ver em si própria”, escreveu Zendaya.

Ela escreveu: Acho que, se as pessoas puderem acompanhá-la por isso e chegarem ao fim, e ainda tiverem esperança em seu futuro, e a virem fazer as mudanças e dar os passos para curá-la e humanizá-la através de sua jornada de sobriedade e seu vício, então talvez poderão expandir isso para as pessoas na vida real”.

“Eu me preocupo profudamente com ela e também com as pessoas que se preocupam com ela, porque acho que muitas delas compartilham sua história de vício e sobriedade, e muitas delas compartilham muitos de seus distúrbios emocionais, e acho importante continuarmos a amá-la”, prosseguiu.

Novos episódios de Euphoria são transmitidos aos domingos pela HBO, às 23h, e também disponibilizados para streaming pela HBO Max.