Zélia Duncan desmente fake news de que teria rabiscado a Bíblia

Zélia Duncan, 56, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (30) devido ao compartilhamento de uma fake news que ela teria rabiscado a bíblia e escrito: “pode sapatão” e “pode viado”. A cantora foi à rede social se defender dizendo que isso é fake news e que nunca fez pouco da fé de ninguém.

“Gente, que loucura, eu nunca rabisquei nenhuma bíblia. Um monte de gente repostou aquilo, que tava nas redes, mas vocês cismaram e fizeram uma fake [news] comigo. Eu não faço pouco de nenhuma fé, vocês que usam Deus para ameaçar os outros. Deus não é amor? Mas que coisa”, escreveu a cantora.

Zélia disse que vai usar a única língua que essas pessoas que a acusam de ter rabiscado a bíblia sabem entendem: a justiça. ” Diante do que estão tentando fazer com mentiras e ameaças, usaremos a língua que essas pessoas conseguem entender. Serão acionados. Depois choram e clamam por direitos humanos.”

Internautas saíram em defesa da cantora no Twitter. “E se tivesse rabiscado? Cristãos têm que entender que a Bíblia é sagrada somente para eles. Para pessoas de outra religião, ela é só um livro como qualquer outro. Deixa esses fanáticos para lá Zélia.”

Uma mulher publicou a foto de uma bíblia cheia de anotações e comentou que, se rabiscar a bíblia for desrespeito, ela faz isso em todas as suas bíblias. ” Se isso for desrespeito ou heresia, então, eu sou as duas coisas, minhas bíblias são todas rabiscadas, pois faço anotações e marco tudo que me chama a atenção. Deixa de lado Zélia, é falta do que fazer desse povo.”

Outro internauta respondeu a um homem que fez críticas homofóbicas a Zélia Duncan dizendo que “homossexualismo é normal somente para eles” e que “cristão não é obrigado achar natural”. “O seu retuite da Bíblia rabiscada dizendo ter sido a Zélia Ducan que fez é fake [news], tá irmão?, escreveu o internauta defendendo a cantora.

Uma mulher comentou na rede social que não está entendendo essa história da cantora ter rabiscado a bíblia. “Zélia Duncan está dizendo que não rabiscou a Bíblia, ou que ela não compartilhou essa imagem no seu stories? Ainda não entendi.” Outra internauta disse: “Fui atrás dos fatos, realmente Zélia Duncan não fez rabisco na Bíblia.”

Nesta semana, o jogador Neymar, 29, entrou com um processo contra a cantora, após ela o chamar de “decepção como cidadão” e sugerir que ele pague seus impostos. As afirmações foram feitas por ela em suas redes sociais em setembro.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido alega que o jogador sofreu uma difamação, e seus advogados querem uma retratação pública e mais explicações dos motivos que levaram a cantora a duvidar da honra do atleta.

Procurada, Zélia Duncan por meio de sua assessoria afirma que não vai se pronunciar, pois ainda não recebeu nenhuma notificação judicial. Já os advogados do atleta não foram encontrados.