Youtuber gasta mais de R$ 1 milhão em pisos de mansão: ‘Acabou meu dia’

Nessa segunda-feira, 25, a youtuber Pamela Drudi, de 22 anos, revelou nos stories do seu Instagram que gastou quase R$ 1,1 milhão só em pisos para sua mansão. O orçamento é referente ao revestimento para mais de 900 m² de área a ser construída.

“Vou mostrar pra vocês quanto que ficou o piso da casa toda, pia, mármore, chão… tudo. Tô quase caindo pra trás”, disse. “Acabou meu dia. Posso desmaiar agora? Ou depois?”, escreveu a youtuber nos stories.

A influencer, que tem mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e quase 4 milhões de seguidores no Instagram, fez questão de ressaltar que esse é apenas o começo dos gastos.



“Não quero nem ver quando for pros móveis”, disse Pamela.