Tiago Leifert revela planos para o futuro e quer cobrir a Copa do Qatar

Tiago Leifert participou na tarde desta segunda-feira (25) do programa Pânico, na Rádio Jovem Pan. O apresentador comentou de diversos assuntos, mas revelou que quer cobrir a Copa do Mundo do Qatar, que será em novembro deste ano.

Leifert mencionou que sua intenção ao sair da Globo era não ter que seguir uma rotina, mas fazer o que lhe desse vontade e o que achasse interessante no momento.

“Quando eu saí, conversei com muitas empresas, ouvi muitas coisas. Estou aberto para qualquer coisa.

Exatamente igual no Youtube. Me ligaram e falaram: ‘Paulistão no Youtube’. E eu queria. Vai ter Copa e queria muito [fazer] algo na Copa do Mundo, mas é difícil. Minha ideia quando saí da Globo era fazer o que me desse na telha”, disse.

Além disso, Tiago também contou que tem vontade de trabalhar com algo relacionado aos games -uma paixão que nunca escondeu. No entanto, o apresentador reforça que quer ter tempo para poder curtir sua família.

“Hoje tenho meu canal na Twitch que é secreto ainda, mas me divirto pra caramba (…) Tenho vontade de fazer mais coisas relacionadas a videogame, mas não quero chegar no momento de não ver minha filha crescer. Durante o BBB ia todo mundo para o Rio ficar confinado. Preciso de dias livres para curtir, quero viajar”, completou.

No momento, Leifert está narrando jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro no canal da Twitch do Casimiro.