Yasmin Brunet tira sobrenome de Medina após rumores de affair

A modelo e ex-mulher do surfista ainda usava o sobrenome em seu perfil no Instagram, mas retirou após polêmica

Logo após surgirem rumores de que Gabriel Medina estaria vivenciando affair com a tiktoker Vanessa Lopes, Yasmin Brunet retirou o sobrenome do ex-marido de suas redes sociais.

Após anunciar o fim do casamento, em janeiro deste ano, a modelo ainda usava o sobrenome “Medina” em suas redes sociais. Além de tirar o nome do surfista, Yasmin tabém parou de seguir Medina no Instagram.

A atitude de Yasmin veio assim que Gabriel foi flagrado aos beijos com a influencer Vanessa na boate Villa JK, em São Paulo, na última sexta-feira (18), e ido com ela no Santo Cupido, bar e restaurante da capital paulista.

O surfista ainda chegou a comentar sobre os rumores, de forma indireta, através dos stories de seu Instagram. “Fofocas maldosas podem fazer você odiar pessoas inocentes e amar hipócritas. Seja sábio, sempre existe duas versões em todas as histórias contadas, ouça-as!”, estava escrito na mensagem publicada.