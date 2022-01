Yasmin Brunet defende Medina e diz que casal foi ‘massacrado sem necessidade’

A modelo Yasmin Brunet, 33, usou suas redes sociais nesta terça-feira (25) para apoiar o marido, o surfista Gabriel Medina, 28, que desistiu das primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para cuidar de sua saúde mental.

A decisão do atleta, que é tricampeão mundial, foi anunciada na segunda (24), quando disse que “por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente. Reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro.”



Yasmin publicou no Instagram uma mensagem de apoio a ele, onde recordou seus problemas de depressão e ansiedade, e afirmou que “sem a saúde mental e física você não tem nada”. “São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso.”



“Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos.”



A modelo também afirmou que apoia a decisão de Medina de se afastar momentaneamente dos campeonatos, e pediu que os internautas que quiserem ajudar façam orações, não especulações sobre a vida do casal e a decisão do atleta.



Casados desde o final de 2020, o casal foi bastante criticado quando o surfista solicitou que Yasmin fosse sua acompanhante nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em um período de presenças restritas devido à Covid. Após várias tentativas, ele teve o pedido negado e embarcou sem ela.



O casal enfrentou ainda outras polêmicas no ano passado, como os desentendimentos de Yasmin e a família de Medina, e a decisão dele de não competir na etapa do Taiti do Mundial porque não tinha se vacinado contra a Covid-19, o que impedia sua viagem. Ele reconheceu o erro posteriormente.