Xuxa diverge de fã apoiadora do presidente Bolsonaro

A artista contrariou uma seguidora e, segundo a legenda da publicação, a rainha dos baixinhos se recusou a tirar foto com a mulher

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a apresentadora Xuxa Meneghel, 59, divergindo de uma fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). A legenda do vídeo diz que a rainha dos baixinhos se recusou a tirar foto com a mulher, mas a assessoria da apresentadora nega.

Nas imagens, a rainha dos baixinhos aparece dentro de um carro com um cachorro conversando com a mulher. “Ué, Tucca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?”, diz Xuxa.

“Eu falei isso para alguém?”, perguntou a fã. “Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando isso. E eu falei: ‘Bom, eu respeito ela, sempre respeitei, e espero que ela respeite minha decisão”, disse a mulher.

Xuxa rebateu: “Mas calma. Não é uma decisão apoiar uma pessoa”. Mas ela foi interrompida pela fã que disse: “Não quero nem discutir com você sobre isso.”

“Uma pessoa que fica contra meu público”, rebateu Xuxa. “Eu não minto. Te respeito para cacete. Tu sabe disso. Não quero discutir sobre isso”, disse a fã encerrando a conversa.

Foto/Reprodução

Desde 2021, a apresentadora, que nunca foi de se posicionar politicamente, engrossou o coro das personalidades que defendem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e o criticam publicamente. Em março deste ano, ela afirmou que é inaceitável e inadmissível a forma como ele trata as mulheres.

“Nada, nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto. Machista, preconceituoso, ignorante… qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito”, afirmou a apresentadora em seu perfil no Instagram.