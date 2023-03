Xuxa chora no Altas Horas: ‘Não precisei morrer para ser homenageada’

Nesta terça-feira (7), a apresentadora relembrou momentos marcantes de sua carreira e chorou com mensagens de fãs e famosos

PÉTERSON NEVES

SÃO PAULO, SP

“Eu não sei se eu mereço”. Xuxa Meneghel não conseguiu segurar às lágrimas durante a gravação do especial de homenagem ao seu aniversário de 60 anos, no programa Altas Horas, da TV Globo.

“Estar hoje aqui, chegar aos 60 anos e dizer ‘caramba, não precisei morrer para receber essa homenagem’ é muito emocionante. É filme saindo, é documentário, é tanta coisa acontecendo que eu olho pra cima e digo ‘eu não sei se eu mereço'”, declarou ela, durante a gravação em que a reportagem acompanhou na Globo.

Glória Groove, Tiago Abravanel, Daniel, Wanessa, Lexa, Jennifer Nascimento, Junno, Fabiana Karla, Malu Rodrigues, Erika Januza, Silvero Pereira e algumas ex-Paquitas estiveram entre os convidados especiais cantando musicais dedicados a artista.

Além do musical, os convidados emocionaram a Rainha dos Baixinhos ao compartilharem histórias de como ela teve uma influência positiva em suas vidas.

“Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonito, é porque ela é contada através de vocês”, afirmou Xuxa.

Marido de Xuxa, o ator Junno Andrade, 59, e sua filha, Sasha Meneghel, 24, ainda a surpreenderam com a entrega de um buquê de rosas.

O Altas Horas especial de homenagem à Xuxa Meneghel vai ao no próximo sábado (11), após ‘BBB 23’.