Xuxa abre o jogo sobre sexo com Senna e diz que pedia para ele colocar capacete

A apresentadora Xuxa Meneghel, 59, revelou alguns detalhes picantes do que rolava entre quatro paredes com Ayrton Senna, piloto que morreu em 1994 e que com quem ela teve um relacionamento no início de sua carreira.

Ao podcast Papagaio Falante, Xuxa disse que em certa ocasião pediu para que ele usasse o famoso capacete no momento do sexo. “Na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: ‘Você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?'”, disse ela.

A apresentadora comenta que na ocasião o piloto aceitou a proposta. “Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi [terminou a relação sexual], eu fiz ‘tananam, tananam!'[música das vitórias de Senna]”, emendou ela.

A relação entre ambos sempre foi boa. Ela conta que foi ele quem ligou em seu camarim querendo conhecer “a mulher mais bonita do Brasil”. “As pessoas falam muito de alma gêmea e tal. Não sei se isso existe. Se ele fosse mulher, ele falava que gostaria muito de trabalhar com criança. E eu sempre falei para ele que gostava de carro”, contou.

“A gente meio que se completava. Ele era ariano e eu também. A gente era muito parecido com gostos de cores e tudo. E também era ruim porque quando a gente brigava, eu, cabeça dura, esperava, e ele me esperava”, detalhou.

De acordo com Xuxa, a relação com Senna foi importante para ela valorizar o atual namorado, o ator Junno Andrade, com quem está desde 2012. “Eu pisei muito na bola com ele [Senna]. Na realidade, foi tudo uma preparação para hoje eu ter o Junno e não errar de novo. Se eu tivesse o Junno com 20 anos, como foi com o Beco [apelido de Senna], eu não teria dado valor”, encerrou.