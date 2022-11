Xororó e Lucas cantam ‘Evidências’ no lugar de hino antes do jogo do Brasil

“Hino Nacional já rolou aqui. Começou a Copa!”, escreveram os dois na legenda

Xororó, de 65 anos, e Lucas Lima, 40, brincaram ao cantar a música “Evidências”, sucesso de Chitãozinho e Xororó, no lugar do hino nacional no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar nesta quinta-feira (24).

Em uma publicação no Instagram, o sogro e genro apareceram em frente da televisão cantando a música sertaneja com a mão na direção do coração.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre o momento divertido da família. “Melhor vídeo da Copa até agora”, disse Tati. “Amei”, afirmou Agnes Nunes. “Socorro, isso está demais”, destacou Mari Palma.