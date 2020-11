Wolff Menezes lança clipe da música ‘Sobre Ter Certeza’

PUBLICIDADE

Para comemorar o aniversário de dois anos do lançamento da música “Sobre Ter Certeza”, o artista brasiliense Wolff Menezes decidiu lançar um clipe da faixa neste domingo, 15 de novembro. E o trampo é todo made in Brasília: as imagens foram feitas no Ernesto Cafés Especiais e nas entrequadras da Asa Sul. Quem é do Distrito Federal, vai identificar o cenário na hora.

O ponto alto do clipe vem no refrão, quando a protagonista Natália Guimarães aparece nas imagens pra dar força à letra, que fica na mente já de primeira: “Eu só posso dizer que eu sei que é com você, sei que é com você, bem certo; eu só posso dizer que eu sei que é com você, sei que é com você, de perto.”

A faixa Sobre Ter Certeza faz parte do EP Ancorar, lançado em março deste ano. É a música mais tocada do disco no Spotify e, por isso, merecia um clipe. Pra marcar esse destaque, Wolff se desafiou e, pela primeira vez, fez um trabalho que exigiu encenação da parte dele frente às câmeras.

“Eu escrevi o roteiro pensando lá no Ernesto, é um café que eu gosto. E eu pensei: ‘queria muito um clipe assim, com ela esquecendo o isqueiro e eu indo atrás dela’. Foi uma experiência muito gostosa”, comenta Wolff. “Esse clipe é muito importante para mim, e eu espero que, de alguma forma, ele possa falar com vocês.”

Assista ao clipe de Sobre Ter Certeza:

Sobre Ter Certeza – Wolff Menezes

Gravação, edição, colorização e direção: Henrique Morais (@hiquemorais)

Roteiro: Wolff Menezes

Elenco: Natália Guimarães, Wolff Menezes, Ducicleia Menezes, Paulo Dg, André Felipe, Sheila Saraiva, Eveline

Maquiagem: Sheila Saraiva