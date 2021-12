WhatsApp Mods que continuam tendência em 2022

Os WhatsApp Mods ganharam destaque entre a maioria dos jovens por oferecerem funcionalidades avançadas e melhor controle de privacidade para seus usuários, são opções muito melhores do que a própria versão oficial do WhatsApp Messenger.

Atualmente contamos com uma enorme diversidade de Mods de WhatsApp disponíveis tanto para Android quanto para iOS, entretanto os WhatsApp Mods mais conhecidos são da plataforma Android, por ser bem mais acessível aos usuários.

Creio que todos sabem que os WhatsApp modificados são aplicativos não oficiais, porém por possuírem funções avançadas, são bastante famosos, entretanto nem todos os Mods são realmente seguros, pois nem todos os desenvolvedores focam na melhoria de seus projetos.

Então, hoje iremos falar sobre os principais e mais famosos WhatsApp Mods que assim como em 2021, permanecerão tendência em 2022 por terem se mostrado os mods mais baixados e utilizados do ano, além de terem sido destaques por suas funções e recursos avançados.

Espera aí! O que é mesmo um WhatsApp Mod?

Para que você entenda melhor, o WhatsApp Mod é um arquivo modificado criado por desenvolvedores não oficiais, o principal objetivo da criação dos Mods é oferecer melhores opções em personalização, controle maior de privacidade e novas funções.

Os WhatsApp Mods são diversos, como falamos anteriormente, hoje em dia são vários disponíveis para Android e alguns para iOS, todos podem ser adquiridos gratuitamente através de alguns sites da internet, como o HeyMons.com, Baixaki, Clube do Wi-Fi, entre outros.

Os Mods também possuem todas as funcionalidades da versão original e podem ser utilizadas de maneira normal e sem nenhum tipo de problema (desde que mantenha o app atualizado) e o usuário poderá usufruir dos benefícios normalmente.

WhatsApp Mods e suas vantagens

Os WhatsApp modificados oferecem inúmeras vantagens para seus usuários, principalmente para aqueles que buscam por novidades e funções extras, o mod é um prato cheio com diversos recursos avançados, desde sua personalização da interface até o controle de privacidade.

Com a vasta existência dos muitos WhatsApp Mods, alguns deles possuem funções diferentes um dos outros, alguns são especialmente focados em opções de personalização e estética com diversos temas e papéis de parede e fundos (WhatsApp Aero), outros são mais focados em opções de controle de privacidade, entretanto alguns oferecem todas as funcionalidades.

Principais tendências de WhatsApp Mods para 2022

Os WhatsApp Mods que foram destaques em 2021 continuarão sendo utilizados em 2022, e como sabemos disso? Pelo alto número de downloads nos sites especializados e que ainda continuam sendo atualizados.

Os Mods mais famosos que possuem suporte dos desenvolvedores com atualizações constantes para correções de problemas e bugs e trazendo mais novidades, tem maior chance de continuar com sua fama de ser o melhor.

Muitos mods são abandonados por seus desenvolvedores, por não alcançarem a devida fama esperada, assim sendo só mais um número em meio de vários outros Mods.

Novidades, atualização e suporte para o usuário são um diferencial, então falaremos sobre estes WhatsApp Mods que permanecem tendência em 2022.

GB WhatsApp

O mod GBWhatsApp é o mais utilizado e digamos que seja o mais famoso entre todos os Mods de WhatsApp atualmente, ele oferece uma lista completa de funcionalidades e recursos.

O app é o mod mais completo em opções de personalização, controle de privacidade, envio de mensagens, arquivos, imunidade a trava zaps, e tudo que você já deve ter ouvido falar dele.

Outro recurso é estar podendo utilizar dois números de contato, além de possuir atualizações constantes e suporte anti-ban, uma proteção a mais para seus usuários não terem seus números incluídos na lista negra do WhatsApp.

O aplicativo tem duas versões produzidas por dois famosos times do meio da programação de aplicativos, são eles Hey Mods e Alex Mods.

WhatsApp Plus

O aplicativo WhatsApp Plus permite ao usuário poder alterar a interface à vontade na utilização de temas diversos assim modificando a estética de cores a seu gosto, podendo fazer a alteração do logo, mudar o estilo das fontes de texto e bolhas de conversação, além de poder utilizar opções no controle de privacidade assim como o WhatsApp GB. O Mod também é de criação de Hey Mods.

YOWhatsApp

O YOWhatsApp também desenvolvido por Hey Mods possui também todas as funcionalidades e recursos avançados que fazem dele um excelente WhatsApp Mod, com ele o usuário poderá adicionar temas e personalizar a interface de seu mensageiro e também alterar opções para ter mais privacidade em relação aos seu contatos, como ocultar o status de online, ocultar os ticks azuis de mensagem lidas e baixar o status de seus amigos com apenas um toque.

GBWhatsApp Pro

Este Mod é bastante confundido com o WhatsApp GB, o GBWhatsApp Pro é de autoria de Alex Mods um desenvolvedor diferente que lançou alguns Mods de WhatsApp como o OGWhatsApp e WhatsApp Plus versão Alex Mods, entretanto seu principal Mod mais conhecido é GB WhatsApp Pro que possui excelentes recursos avançados e se mostra bem completo.

FM WhatsApp

O FMWhatsApp é bastante estético, mas também possui funções e recursos no controle de privacidade oferecendo aos usuários a possibilidade de realizar modificações como alterar o tema, ocultar sua foto de perfil, escrever mais caracteres em seu status, enviar vídeos de maior tamanho para seus status, utilizar duas contas de WhatsApp no mesmo aparelho, adicionar senhas em suas conversas, além de muitas outras.

WhatsApp Aero

O mod WhatsApp Aero é um aplicativo que traz opções bastante interessantes, assim como os mais famosos ele também possui funções e recursos excelentes como temas para personalizar a interface, melhor controle de privacidade em relação a seus contatos, envio de mídias de maior tamanho como fotos e vídeos, ocultar diversas opções do chat para ficar praticamente invisível e aplicar diversos outros recursos.

Estes WhatsApp Mods citados, são os principais e mais utilizados de 2021 e que recebem atualizações constantes e suporte do desenvolvedor, por isso se tornaram bastante famosos e que ainda serão os WhatsApp Mods tendência de 2022 por sua aderência e funções extras.

