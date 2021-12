Wavosaur: tudo o que você precisa saber

O Wavosaur é um editor de áudio gratuito com muitas ferramentas e funcionalidades.

Uma das características desse software é que ele é bastante leve, além do que, suporta muitos formatos de áudio para edição, tais como wav, mp3, aiff, au, voc, ogg, iff, etc.

É um editor de áudio gratuito bastante simples e intuitivo, sendo ideal, por exemplo, para quem baixa música e aúdio do youtube e edita podcasts, precisa melhorar a qualidade de áudio dos vídeos ou quer fazer uma edição de áudio simples. Recursos como fade in, fade out, remoção de vocais, cortes, copiar e colar, etc. são alguns dos que você encontrará nele.

A seguir trouxemos um pequeno guia sobre as principais funções para gravação e edição de áudio nesse programa.

Wavosaur: primeiros passos com o editor de áudio

Acessando o site a seguir você pode baixar a sua cópia gratuita do software de edição de áudio: https://www.wavosaur.com/

O arquivo é executável, não sendo necessário instalar nada na sua máquina.

Mas é importante avisar que o Wavosaur é compatível apenas com computadores com sistema Windows.

Ao abrir o programa você terá algumas opções, sendo um programa com um visual bastante simples.

Primeiro de tudo, vá em “Options” e depois em “Áudio configuration” para configurar as entradas e saídas da sua placa de áudio. Escolha e depois clique em “Ok”.

Gravação com o Wavosaour

Para gravar, basta ir em “File” e depois em “New” para adicionar uma nova faixa de áudio (ou Ctrl + N).

Defina se a gravação será mono ou estéreo e a qualidade da mesma. O recomendado é escolher mono se for gravar voz ou instrumento como violão, guitarra, etc. E escolha o formato de 48000 Hz e 16 bits ou 24 bits.

Na parte de “Duration” coloque um número bastante alto para que sua gravação não corte se ela for grande.

Em seguida, clique no ícone em forma de bolinha vermelha para começar a gravação.

Para saber se está tudo certo com a entrada de áudio, vá em “Tools” e depois em “Input ocilloscope” e verá o sinal de áudio. Será mostrada uma onda, indicando que está entrando o áudio do seu microfone, do contrário será necessário rever a configuração das entradas de áudio.

Para salvar o seu áudio vá em “File” e em “Save as…”. Ou pode também ir em “File” – “Export”.

Editando áudio: principais ferramentas e recursos

Comece importando a faixa de áudio que quer editar indo em “File” e em “Open” (Ctrl + O).

Para cortar uma região nesse software de edição de áudio basta selecioná-la com o mouse e depois ir no ícone em forma de tesoura no topo a esquerda. Aquela parte é deletada e o áudio ajustado automaticamente.

Se quiser dar “fade” in e “fade out” basta selecionar também a parte do começo ou final do áudio e ir até o ícone com a trilha azul em fade in ou fade out no canto superior a direita.

Já se precisar mutar uma região, basta selecionar com o mouse. Depois clique em “Mute selection” (fica ao lado do “fade in”).

Nessa mesma seção há dois recursos que são: Convert to stereo e Convert to mono, caso você queira converter faixas de áudio para um desses tipos.

Um recurso ótimo dessa ferramenta gratuita de edição de áudio é o “Normalize at”. Com esse recurso é possível normalizar uma faixa de áudio. Funciona como um tipo de compressão.

Se o que você quer é criar loops, há uma ferramenta própria para isso. É um ícone em forma de “L” em vermelho. Com ela você seleciona os pontos do áudio que deseja para criar um loop. Basta selecionar a área em que quer o loop e depois clicar nesse ícone.

Usando plug-ins

Também é possível usar plug-ins no Wavosaur. Ele suporta o formato de plug-ins em VST. Com isso você deixa esse editor mais completo.

Veja que ele suporta apenas VST e não VSTi (plug-ins de instrumentos virtuais).

Para adicionar um plug-in VST basta ir em “Tools” – “VST” – “VST Rack”. Lá clique em “Load VST”. E agora encontre a pasta onde está o VST que deseja usar e o selecione.

Ele será adicionado e para visualizar a UI do VST basta clicar em “View”.

Lembre-se de deixar “Processing” marcado para ouvir as alterações com o plugin em tempo real.