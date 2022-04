Viviane Araújo planeja aposentadoria do Carnaval

A Atriz, que também é rainha de bateria do Salgueiro há 15 anos, aguarda seu primeiro filho aos 47 anos, o pequeno Joaquim

Viviane Araújo está nos preparativos finais para desfilar na Sapucaí pela sua escola do coração, a Salgueiro. A artista, que é rainha de bateria desde 2008, afirmou que, em 2023, continuará no posto, mas depois, não é mais uma certeza.

“Esse ano é especial porque estou vivendo um momento especial. Mas ano que vem é a volta da ‘rainhona’, da Viviane rainha e aquela coisa toda. Ainda não tenho uma data para me aposentar do posto, mas isso, claro, já passa pela minha cabeça”, contou a atriz ao podcast ‘Só Se For Agora Podcast’, Jorge Perlingeiro.

A artista está grávida pela primeira vez, já com cinco meses, do pequeno Joaquim, fruto do relacionamento com o sócio de uma imobiliária, Guilherme Militão. Eles estão juntos desde novembro de 2019.

Há 15 anos no Salgueiro e quase três décadas de Carnaval, com 47 anos, a estrela justificou a possibilidade como forma de ceder oportunidade para outras meninas. “Não tenho mais aquele vigor todo. Não estou dizendo que estou velha, mas estão vindo outras meninas por aí que merecem essa chance”, esclareceu.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O anúncio da gravidez de Viviane Araújo aconteceu em fevereiro, após um processo de fertilização in vitro. Segundo informações do jornal Extra, ela estava tentando engravidar do marido desde setembro de 2021.