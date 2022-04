Viúvo de Paulo Gustavo sorteia figurino de Dona Hermínia para ajudar órfãos

A parceria é com o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. “Com o Dia das Mães se aproximando, separamos um figurino da mãe mais amada do Brasil para sortear entre os participantes e arrecadar fundos”, postou

Viúvo do ator Paulo Gustavo, que morreu em 2021 vítima de complicações da Covid-19, o médico Thales Bretas quer sortear o figurino utilizado pelo marido enquanto Dona Hermínia no longa “Minha Mãe É uma Peça 3” para arrecadar fundos e ajudar crianças órfãs e refugiadas.

Pelas redes sociais, ele disse que pretende disponibilizar números para sorteio no valor único de R$ 10. A parceria é com o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. “Com o Dia das Mães se aproximando, separamos um figurino da mãe mais amada do Brasil para sortear entre os participantes e arrecadar fundos”, postou.

“Separamos uma blusa, uma saia, um cinto e um par de sapatos. O figurino será sorteado no dia 14/5, às 11h (horário de Brasília), ao vivo, pelas redes sociais da FSF e de parceiros, diretamente do Rio de Janeiro”, emendou.

Em dezembro de 2021, Thales jogou as cinzas do ator em um rio em Nova York (EUA) no dia em que se completou sete meses da morte do ator.

Ele estava acompanhado de amigos, como o ator Marcus Majella, 42, que atuava com Paulo Gustavo em programas como o “Vai que Cola” (Multishow). Em seu Instagram, o médico postou na ocasião o momento em que jogava as cinzas e escreveu uma homenagem ao ator.

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante. Te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa sete meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY”, escreveu Bretas.