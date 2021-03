Vitor Kley lança documentário sobre o processo de criação do álbum A Bolha

Para passar por todos os processos de gravação do álbum, Vitor se mudou para a casa de Rick e ficou imerso por vários dias dentro de uma verdadeira bolha de música e produção

Um álbum com tantos sucessos, tem que ter um documentário para mostrar todos os detalhes de sua construção. Assim nasceu a ideia do Doc “Bem-vindos à Bolha”, protagonizado por Vitor Kley e Rick Bonadio, que está disponível hoje, dia 12 de março, em seu Youtube oficial. Assista aqui .

Para passar por todos os processos de gravação do álbum, Vitor se mudou para a casa de Rick e ficou imerso por vários dias dentro de uma verdadeira bolha de música e produção. O curta mostra cenas exclusivas de dentro do estúdio particular do produtor, as trocas de ideias entre eles, criação de arranjos, melodias e todos os detalhes de gravação de um disco. Além disso, o documentário mostra cenas curiosas da filha recém-nascida de Rick, Eva, da namorada de Vitor, Carol Loureiro, a intimidade e amizade de ambos, Rick tocando baixo durante as gravações e os convidados e músicos que participaram do trabalho.

Desde que pensou no álbum, Vitor imaginou a construção de tudo aos olhos do público, como se os fãs estivessem ali assistindo na hora, acompanhando cada detalhe. “Esse Doc é um presente para eles também”, completa.

“Primeiro de tudo, A Bolha é uma resposta para dúvidas que eu tinha: será que eu posso mostrar isso pro mundo ou será que tenho que fazer músicas sempre na levada d’O Sol?”, conta Vitor. “Mesmo tendo emplacado tantos singles, sempre senti falta de entregar um trabalho em que todas as músicas se conectassem”, completa.

“Fazia muito tempo que eu não fazia um disco inteiro, de cabo a rabo. E dessa vez eu parei tudo o que estava fazendo e focamos juntos nesse trabalho”, conta Rick. “Fiz questão de colocar o meu trabalho a serviço do Vitor mesmo”, completa.