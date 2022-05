Virgínia e Zé Felipe mostram convite do aniversário de 1 ano da filha

A pequena Maria Alice completará 1 ano no dia 30 de maio; Virginia compartilhou com os seguidores detalhes do convite

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, mostraram nesta quarta-feira (11), no canal da influencer no Youtube, o convite da festa de aniversário de um ano de Maria Alice, primeira filha do casal.

No vídeo, Virgínia diz que o tema da festa será “Tutti-frutti”, que é o apelido pelo qual os pais a chamam, e o convite é uma espécie de livro no qual o convidado precisa espirrar um líquido em spray para revelar os detalhes escritos.

Foto/Reprodução

A influenciadora também explicou que será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e do convite individual pelos convidados no dia do evento.