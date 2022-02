Violência policial inspira nova série de Marcelo D2 e Antonia Pellegrino

Baseada no álbum visual homônimo, a produção já entrou em fase de gravação e contará a história de duas famílias negras que enfrentam o luto, a injustiça, a responsabilidade e as consequências de um crime cometido pela violência policial.

A Amazon Prime Video deu o pontapé inicial na série brasileira “Amar é Para os Fortes”, criada por Marcelo D2 e Antonia Pellegrino. Baseada no álbum visual homônimo, a produção já entrou em fase de gravação e contará a história de duas famílias negras que enfrentam o luto, a injustiça, a responsabilidade e as consequências de um crime cometido pela violência policial.



Em sete episódios de 30 minutos, “Amar é Para os Fortes” se concentra na saga de duas mulheres negras cariocas que se conhecem durante uma operação policial realizada no Dia das Mães. Rita perde seu filho de 11 anos, Sushi, para a violência policial, enquanto Edna é mãe de Digão, o policial que matou a criança.



Em busca de justiça e redenção, ambas irão enfrentar a corrupção da polícia e as dificuldades do sistema judiciário. Para tanto, Rita terá o apoio de seu filho mais velho, o artista plástico Sinistro, que, junto com a comunidade da Maré, lutará por justiça a Sushi.



“Amar é Para os Fortes” é estrelada por Mariana Nunes, Tatiana Tibúrcio, Breno Ferreira, Maicon Rodrigues, Bukassa Kabengele, Rui Ricardo Diaz, Vilma Melo, Sain Ktt, Clara Moneke, Don Negralla, Kibba, Liza Del Dala e José Araújo.



A produção é da Pródigo Filmes, com texto de Camila Agustini, Antonia Pellegrino, Daniel Castro, Rafael Souza-Ribeiro e Yasmin Thayná, e colaboração de Geovani Martins.



Assinam a direção Kátia Lund, Yasmin Thayná e Daniel Lieff. A produção executiva é de Marcelo D2, Beto Gauss, Francesco Civita e Kátia Lund.