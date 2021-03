Vintage Culture, KVSH e Gilsons lançam nova versão de “Várias Queixas”

Sem perder a essência da música lançada pelo trio os Gilsons em 2019, “Várias Queixas” ganhou o coração de Vintage e KVSH

A música eletrônica mostra-se cada vez mais inserida na cultura brasileira. O intercâmbio entre artistas de estilos distintos com DJs e produtores está em forte crescimento. Dentro desse movimento, Vintage Culture e KVSH, trabalharam juntos com os Gilsons para lançar uma nova versão do grande sucesso de 2019 – “Várias Queixas”, originalmente escrita pelo Olodum, que agora segue para sonoridades eletrônicas de Afro House e Tribal, produzidas por Lukas Ruiz aka Vintage Culture e Luciano Ferreira aka KVSH.

“Não gosto de rotular, mas essa nova versão tem muito do Afro House atual, com um BPM que funciona para o vocal e também para a pista. Eu adoro a construção e os elementos do drop, tenho certeza de que muitos vão lembrar do drop do meu remix para ‘Pontos de Exclamação'”, explica Lukas.

“A sonoridade dessa versão foi criada em cima de um som mais Tribal, uma vertente que sempre esteve presente na música eletrônica e que nos últimos anos vem ganhando mais espaço. Acho que é um dos sons que mais lembra a sonoridade brasileira, as percussões e os instrumentos casam perfeitamente com a versão original da música”, declara Luciano.

Sem perder a essência da música lançada pelo trio os Gilsons em 2019, "Várias Queixas" ganhou o coração de Vintage e KVSH, que viram a oportunidade de levar uma pitada da MPB brasileira aos ouvidos dos amantes de música eletrônica.

“Essa é uma música linda. Gosto muito da letra dela e vejo que a galera consegue gravar de primeira. Todo mundo sabe cantar. Eu acho que é uma mensagem de esperança e de amor, uma mensagem de que tudo vai ficar bem, não importa o que aconteça”, adiciona Lukas. Luciano complementa: “Desde quando escutei pela primeira vez ela não saiu da minha cabeça. Sabe aquela música que você dorme, acorda e ainda está pensando nela? A letra traz uma sensação muito boa mesmo em um momento tão difícil.”

Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o trio de MPB os Gilsons também sentiu a necessidade desse intercâmbio natural com a música eletrônica. “Vintage é um artista que a gente admira há bastante tempo, e quando surgiu o interesse dele em fazer uma nova versão para ‘Várias Queixas’, ficamos muito felizes. Foi um contato que surgiu pela internet, muito motivado pela quarentena. Ter uma versão para a pista é ter a certeza de que a música vai estar chegando a um novo perfil de público, abrindo ainda mais os horizontes para nossas canções. Estamos ansiosos, achamos o resultado incrível. Confiamos na visão e no talento de ambos os DJs e produtores para trazerem a personalidade deles no som. É uma track forte, que ainda mantém o swing da canção original, então acreditamos que fará sucesso nas pistas. A música eletrônica brasileira está cada vez mais forte e representativa no mundo, até criando gêneros novos. E ter uma gravação nossa passeando nesse universo é muito incrível”, revelam os Gilsons.

Curioso para ouvir essa mistura entre música eletrônica e música brasileira? “Várias Queixas” de Vintage Culture, KVSH e os Gilsons está disponível agora em todas as plataformas digitais. Assista ao videoclipe aqui e ouça a faixa aqui.