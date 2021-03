Chegou a hora! Vila Jeri abre as portas neste sábado (3) no Setor de Clubes Norte

Empreendimento é inspirado em Jericoacoara (CE), e apresenta uma requintada vila gastronômica praiana e de entretenimento. À priori, o projeto funcionará de sexta a domingo, das 11h às 19h

Ocupando uma área de 10.780m² e totalmente ao ar livre, no Setor de Clubes Esportivos Norte, a Vila Jeri apresenta para os brasilienses, a partir deste sábado (3), uma verdadeira experiência praiana diretamente do Ceará, com quatro bares, um restaurante, quadras de areia para atividades esportivas, feiras de artesanato e moda, além de uma brinquedoteca. À priori, o empreendimento funcionará de sexta a domingo, das 11h às 19h, tendo como proposta oferecer logo pela manhã um brunch especial para os clientes, seguindo para o almoço e um happy hour durante o restante do dia. O projeto é dos mesmos idealizadores do Trust, gastronomia segura, o primeiro restaurante de cabines do Brasil.

Seguindo à risca todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o empreendimento será extremamente rigoroso com o distanciamento entre as mesas, aferição de temperatura na entrada, a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços (exceto quando o cliente estiver sentado na mesa), higienização diária de todos os materiais e produtos, entre outras exigências.

“O projeto é inovador e chega para promover uma experiência incrível para os brasilienses. Estamos levando muito a sério a segurança do ambiente, para passar confiança a todos, sendo conscientes e seguindo todos os protocolos estipulados pelos órgãos de saúde”, explica Ygor Brito, um dos sócios da Vila Jeri.

Café da manhã, almoço e happy hour

A partir de um know how de mais de 10 anos trabalhando com eventos gastronômicos, os sócios Maurício Rodrigues e Ygor Brito, apostam na experiência do chef Erivanio Souza e do chef Peruano Daniel Guerrero, para comandarem a cozinha da Vila Jeri.

Os chefs terão a responsabilidade de comandar cinco cozinhas, sendo quatro bares: Ginteria, Alôha, Jijoca Garden, Wine Bar, e um restaurante de alta gastronomia, o Duna Gastronomia do Mar. Ambos os espaços carregam inspirações e referências da gastronomia brasileira, peruana, francesa, italiana e mediterrânea.

“Esta sendo um desafio e tanto, temos em mente que esse projeto é o maior e mais importante de nossas carreiras. Temos a certeza que tudo vai ficar incrível e surpreendente”, revela o chef Erivanio Souza.

Drinks para todos os gostos

“Moro, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”, foi a partir dessa música que o mixologista Victor Quaranta se inspirou para poder montar a exclusiva carta de drinks da Vila Jeri.

As apostas vem justamente da ideia de fazer drinks com frutas tropicais, como o morango do nordeste, laranja bahia, coquetéis refrescantes para o calor de Brasília, com uso de hortelã, limão tahiti, além da presença da tradicional caipirinha e da cachaça brasileira, ambas elogiadas mundo afora.

“Nossa carta começa com os G&T exclusivos, passando por uma linha de coquetéis mais refrescantes, florais, os martinis, outros dedicados a quem é fã de bebidas mais amargas, além dos clássicos. Vai ser incrível, estamos cheios de boas energias”, enaltece Victor Quaranta.

Muito esporte e diversão

Para quem está na praia, já é de praxe, ver toda a manhã, principalmente durante os finais de semana, aquela galera do futebol e volêi batendo aquela “pelada”. Dito isto, a Vila Jeri, não podia ficar de fora, e para garantir a diversão dos amantes do futevôlei, vôlei de areia e do beach tennis, montou quadras de areia para a prática dos esportes e quem sabe até um possível campeonato.













Serviço

Vila Jeri – Gastronomia Pé na Areia

Onde: Setor de Clubes Norte, em frente ao clube da Motonáutica;

Inauguração: sábado, 3 de abril

Horário de funcionamento: sexta-feira a domingo, 11h às 19h

Para mais informações: @vilajeribsb