ViJazz & Blues Festival celebra sua 14ª edição com shows online com o Vijazz Mineiro

Para quem estava com saudade do ViJazz & Blues, uma edição online será realizada no dia 13 de março, a partir de 17h

Para quem estava com saudade do ViJazz & Blues, uma edição online será realizada no dia 13 de março, a partir de 17h, transmitida no canal do Youtube (https://www.youtube.com/user/VijazzBluesFestival).Se apresentarão quatro atrações especiais: Toninho Horta, Joubert Costa, Caetano Brasil e a banda PopClass.

A expressão música instrumental distingue toda música produzida exclusivamente por instrumentos musicais que agrega músicos talentosos e inovadores, entre instrumentistas, cantores e compositores. Condição privilegiada que inspira a criação e a preservação de celebrações musicais, como o ViJazz & Blues Festival, surgido em 2007 e que hoje se encontra entre os maiores do país.

toninho-horta-credito-moto-uehara-japao

As apresentações serão ilustradas pelo trabalho visual do artista Sérgio Ramos, cujas peças são criadas ao vivo, simultaneamente aos movimentos sonoros, e projetadas no fundo do palco. Sérgio, inclusive, é quem assina a identidade artística do ViJazz, desde a criação do festival.

Esta edição online do ViJazz & Blues Festival, acontecerá no palco do Teatro da Fundação Carlos Drummond, em Itabira. A primeira atração é a banda PopClass e o show começa a partir das 17 horas. O grupo PopClass atua há mais de 10 anos no cenário musical de Viçosa e região, realizando casamentos, aniversários, festivais e eventos corporativos. “Para o ViJazz 2021 trazemos um repertório eclético, passando pelo tango, MPB, choro jazz e Pop internacional”. Respeitando a tradição da música instrumental, o PopClass apresenta arranjos próprios para temas, sempre enfatizando o caráter melódico de cada instrumento. O repertório é abrangente, incluindo, Tom Jobim, Milton Nascimento, Herbie Hancock, Astor Piazzola, entre outros.

A segunda atração é o cantor e instrumentista Joubert Costa, natural de Viçosa. O artista já participou de diversos festivais de grande prestígio, tais como: o “Brasilicatta Tour” (no sul da Itália), “Tudo é jazz” em Ouro Preto – MG, Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – MG, Canta Fesp (Passos – MG) e o antigo FECAVI (festival da canção de Viçosa – MG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Caetano Brasil, apresenta sua música instrumental autoral, acompanhado por Guilherme Veroneze (piano), Gladston Vieira (bateria) e Adalberto Silva (contrabaixo). “Cartografias” indicado ao Grammy Latino 2020 na categoria de melhor Álbum Instrumental é o segundo CD do grupo.

A inventividade de Caetano Brasil, firmada no choro contemporâneo, ganha corpo na performance realizada pelo quarteto.

Para finalizar, o consagrado Toninho Horta, guitarrista, compositor, arranjador e vencedor do Grammy Latino 2020. Um dos grandes símbolos da música mineira e reconhecido mundialmente pela sua habilidade com as seis cordas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como é tradição do festival o apoio aos artistas locais, haverá a participação de vários artistas Itabiranos, dentre eles Saulo Carvalho, Miss Garandi, Jésus Henrique, Glaucon Siqueira e a cantora e atriz Maira Baldaia como mestre de cerimônia.

As apresentações serão transmitidas ao vivo pelo Youtube e o Canal Universitário de BH e seguirão todos os protocolos de segurança em relação ao Covid-19.

O evento será realizado através de projeto aprovado nos Editais da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais. A realização é da produtora Vi Produções e correalização da Prefeitura Municipal de Itabira, TEATRO DA FCCDA e Canal Universitário de BH.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ViJazz & Blues Festival

Após sua primeira edição em 2007, o ViJazz cresceu e se consolidou como o maior festival do gênero em Minas e um dos maiores do país. Com uma média de público de 30.000 pessoas por edição, apresenta sempre atrações de qualidade, reunindo artistas mineiros, de outros estados e também estrangeiros.

De caráter itinerante, já passou pelas cidades de Belo Horizonte, Muriaé, Ponte Nova, Araxá, Ubá, Juiz de Fora, Uberaba, Ouro Preto, Ipatinga e Viçosa.

Inovar sempre é um dos compromissos do festival. A cada edição, traz um novo visual juntamente com uma nova temática que conduzirá o desenvolvimento do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ViJazz & Blues Festival – 14 ª edição 2021

Programação:

17h às 18h – PopClass

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h30 às 19h30 – Joubert Costa

20h às 21h – Caetano Brasil

21h30 – Toninho Horta

Assista: www.youtube.com/user/VijazzBluesFestival

E acompanhe no Canal Universitário de BH, no 12 da Net:

www.youtube.com/channel/UC3HNOZ9zOHgTvpy30p6kH4w