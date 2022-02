Viih Tube já está em clima de carnaval: Ela está curtindo um evento em Salvador

A influencer chegou ontem na Bahia e já foi curtir a primeira festa do pré carnaval com show de Claudia Leitte, Zé Felipe e Matheuzinho

Viih Tube aproveitou a madrugada desta quinta-feira (10) em um Carnaval em Salvador, na Bahia. Ela chegou ontem e já foi flagrada dando beijos em um rapaz durante a festa, em registros feitos pela influenciadora Leyla Arrais.

Leyla postou em seus stories no Instagram, o momento em que a Viih aparece beijando um homem desconhecido. No vídeo, ela entrega: “Viih Tube já pegou o boy que eu tava de olho”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Solteira, a youtuber escolheu sua primeira fantasia: ela optou por um look curto colado ao corpo, meia arrastão e uma tiara com orelhas de gato. Antes da festa, Viih Tube curtiu o sol da tarde na Praia de Guarajuba com Deolane Bezerra.

As duas se registraram no Instagram enquanto conversavam com amigos na praia. Viih brincou com Deolane sobre estar procurando uma pessoa para beijar: “Hoje eu quero um amor, estou romântica”.