Viih Tube diz que ensaiava peça no hospital enquanto Rodrigo dormia

A ex-bbb apresentou seu novo espetáculo neste final de semana e contou com a presença de várias celebridades

A influenciadora Viih Tube, 21, estreou sua nova peça, intitulada “Cancelada”, neste domingo (1º) e dedicou a apresentação para o também ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, que sofreu um acidente de carro em março e teve alta da UTI recentemente.

A youtuber ainda contou que costumava ensaiar para a peça no hospital, enquanto Mussi dormia. “Muitos ensaios da peça foram feitos no hospital enquanto ele dormia. Hoje, muito do que vou falar aqui são coisas que ele disse depois do acidente. De como a vida é curta. De como a vida é imprevisível”, disse.

Ela seguiu dizendo que o ex-BBB ainda não poderá ver a apresentação, já que está em período de recuperação, mas que ele estará presente quando for possível. “Sei que na próxima ele vai estar na primeira fileira me aplaudindo de pé, porque ele é um amigo que torce muito por mim e eu por ele. Então, Rodrigo, essa é para você”, finalizou.

No início de abril, Viih anunciou em seu Instagram que iria cuidar das redes sociais de Rodrigo Mussi, 36, e pediu respeito à privacidade da família do administrador. “Estou no hospital com a família do Rodrigo. Não sei como pedir isso para vocês, mas Rodrigo era uma pessoa pública há pouco tempo, a família está assustada com tudo isso, não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família dele”, começou no texto.

“Eu e o amigo dele estamos controlando as redes [sociais] do Rodrigo e estamos 24h com os médicos. Confiem apenas no que virem lá [no perfil oficial do ex-Brother]. Nesse momento, é hora de apenas orar e respeitar a família”, completou Viih, em seus Stories do Instagram.