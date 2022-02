Vídeo de Luisa Sonza tirando a roupa no palco tem 1,1 milhão de curtidas em menos de 24 horas

A cantora apresentou performance de “Café da Manhã”, música nova que será lançada com Ludmilla e fãs vão a loucura.

O vídeo em que Luisa Sonza aparece tirando a roupa no palco, ou melhor, sendo despida por seus dançarinos, durante uma apresentação no parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, neste final de semana, bateu a marca de 1,1 milhão de curtidas em menos de 24h.

Em seu Instagram e Twitter, a artista foi compartilhando trechos da apresentação de ‘Café da Manhã’, música que fez em parceria com Ludmilla, e foi elogiada por seus seguidores.

“Cantei Café da Manhã de surpresa a capela ontem no show”, postou Luisa no Twitter.

Na apresentação, a cantora contou com ajuda de dois bailarinos para tirar seu figurino e ficou apenas de calcinha e sutiã no palco. Para a performance, a artista ainda usou uma cama.

Na publicação do Instagram, ela chamou a atenção de todos para o dia oficial de lançamento, na próxima terça-feira, 08, às 21h.

Muita gente elogiou a ousadia da cantora nas redes sociais: “Mas garota… Nem me recuperei do último hit ainda”, disse uma fã. “Meu Deus, Luísa… eu vou morrer com você”, comentou a funkeira Gabily. “Foi tão foda. Que bom que eu assisti ao vivo”, festejou um admirador. “Mulher depois dessa é daqui para o samu, tô passando mal”, brincou outra.