Vem aí o quinto episódio do programa “Terça-Cana” do G7

O “Terça-Cana” é de produção totalmente independente, portanto, de criação livre e sem qualquer ingerência, resultado da parceria entre G7 Produções Artísticas e a Lowe Produções, sócias no projeto.

A trupe mais assistida nos teatros do Brasil, apresenta nesta terça, no seu canal do youtube, o quinto episódio do novo programa de humor “Terça-Cana”. Já que a internet não vai ao teatro, o teatro vai à internet. Toda terça, às 20 horas, um episódio novo, de graça, para todo Brasil, Europa e entorno da Ásia com diversas cenas de humor para você rir muito.

Em comemoração aos 20 anos de história, a Cia de comédia G7 leva suas melhores cenas e ideias a um novo formato, inspirado no programa de humor americano Saturday Night Live e também nos mestres do humor televisivo brasileiro, como Dercy Gonçalves, Chico Anysio e Jô Soares.

O ineditismo do “Terça-Cana” traz também a volta do editorial cômico, um pequeno monólogo de abertura que faz piada das notícias atuais e assuntos do momento, com gags corporais, imitações de personalidades públicas, paródias de músicas de sucesso e muita interação com o público pelo aplicativo zoom, no quadro “Show do Cenzão”. A ideia é que o programa seja também um laboratório de piadas e ideias, um lugar livre para exploração da comédia e para a realização da missão do G7, que é levar um pouco de alegria logo no início da semana. Afinal, quem sobreviveu à segunda-feira merece uma Terça baCana.