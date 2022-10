Velma lésbica em novo ‘Scooby-Doo’ é celebrada pelo Google com surpresa

Ao digitar termos como “Velma” e “Velma Scooby Doo”, uma chuva de confetes coloridos e bandeiras LGBTQI+ ocupam a tela -do desktop ou celular

A personagem Velma da animação “Scooby Doo” é retratada oficialmente como lésbica no novo filme da série, lançado nesta semana. No desenho “Trick or Treat Scooby-Doo!”, a detetive demonstra uma “quedinha” por uma mulher.

Para celebrar o orgulho gay e o filme, o Google preparou uma surpresa escondida em seu buscador. Ao digitar termos como “Velma” e “Velma Scooby Doo”, uma chuva de confetes coloridos e bandeiras LGBTQI+ ocupam a tela -do desktop ou celular- em cima dos resultas oficiais de busca.

“Vimos um momento muito esperado para um personagem que as pessoas amam e tivemos uma boa sensação de que seria uma surpresa de afirmação de identidade para os fãs de todo o mundo”, disse Anthony Irwin, designer de interação sênior do Google, segundo o site Variety.

Divulgação

VELMA E SUA CRUSH

Dúvidas sobre a Velma ser gay já circulavam há tempos entre os fãs. Diversos profissionais que trabalharam no desenho ou filmes já haviam confirmado que isso era verdade. Porém, até agora nada havia sido retratado explicitamente na franquia “Scooby Doo”.

No novo filme (Travessuras ou Gostosuras Scooby-Doo, na tradução direta), a detetive tem um crush na personagem Coco Diablo, cabeça de uma gangue criminosa. Quando as duas se conhecem, uma música romântica surge na cena.

A amiga Daphne também ouve de Velma que ela teve interesse em Coco.

“Quem estou enganando? Estou com um ‘crush’ imenso, Daphne! O que eu faço? O que eu digo”, diz Velma na cena.