Veja quem é quem nas transmissões da CazéTV, de Casimiro

Equipe do canal digital que transmite a Copa do Mundo conta com jornalistas, ex-jogadores e humoristas

As transmissões da CazéTV, canal de Casimiro Miguel, 29, que exibe a Copa do Mundo de graça, são um sucesso: na última segunda-feira (28), ela bateu o recorde de live mais assistida da história do YouTube, alcançando 4,6 milhões de espectadores simultâneos na plataforma durante a partida entre Brasil x Suíça.

Conheça abaixo alguns dos participantes das transmissões:

CASIMIRO

O streamer carioca é um fenômeno da internet brasileira. Com suas lives na Twitch, em que reage a conteúdos diversos –de melhores momentos de jogos de futebol a reality shows–, Casimiro conquistou um público de 3,3 milhões de seguidores na plataforma.

Cazé começou no Esporte Interativo em 2014 e, até hoje, tem contrato com o canal, que se tornou a TNT Sports. Durante a pandemia, começou a fazer suas lives e explodiu em pouco tempo. Casimiro comenta os principais jogos transmitidos pelo canal digital.

LUIS FELIPE FREITAS

O principal narrador e apresentador das transmissões de Casimiro é Luis Felipe Freitas, 34, ex-TNT Sports. Formado em Publicidade e Propaganda, começou sua carreira em 2009, no extinto Esporte Interativo, que se tornou a TNT Sports em 2018. Transmitiu a Champions League no Brasil.

Em novembro, deixou o canal para narrar a Copa do Mundo pela CazéTV e investir em sua própria marca na internet.

GUILHERME BELTRÃO

Beltrão é outra cria do Esporte Interativo/TNT Sports. Produtor do EI Games, do grupo Turner, participa das lives do amigo Casimiro, mas também tem um canal na Twitch. Na CazéTV, apresenta boa parte dos reacts a jogos que não são transmitidos pelo canal –quando comentaristas conversam sobre os jogos do dia e assistem aos melhores momentos das transmissões da FIFA+.

DIOGO DEFANTE

O humorista é outro fenômeno da internet: começou a fazer sucesso com o Repórter Doidão, um dos quadros de seu canal no YouTube, com 2,2 milhões de inscritos. Nele, Defante faz reportagens humorísticas em eventos como jogos de futebol, manifestações políticas, blocos de carnaval e filas de shows. No Qatar, é o principal repórter correspondente da CazéTV para entradas ao vivo inusitadas no meio da multidão, e já coleciona pérolas que viralizaram nas redes.

ITALO SENA

Outro repórter humorista é Italo Sena. Ele ficou conhecido pelo canal Tá Gravando, no YouTube, onde publica pegadinhas há sete anos e acumula mais de 1,6 milhões de seguidores. Italo faz entradas ao vivo direto da Argentina, brincando com torcedores hermanos.

COMENTARISTAS

Entre os principais comentaristas, estão ex-jogadores que já vestiram a camisa da seleção, como Júnior Baiano, Juninho Pernambucano, Edmílson, Denílson e Gilberto.

REPORTAGEM ESPORTIVA

No time de Cazé, também estão nomes como Isabela Pagliari, Alexandre Oliveira e André Hernan, repórteres consagrados recém-saídos da televisão –ela da TNT, eles da Globo/SporTV. O trio investe em suas carreiras digitais, desligados de grandes veículos, e faz a cobertura esportiva no Qatar, especialmente da seleção brasileira, ao lado de Rafael Morientes, repórter da CBN Londrina.

