Veja brindes do Globo de Ouro, com creme de Brad Pitt e vinho de R$ 158 mil

Além do prestígio pelo trabalho nos sets de filmagem, quem vence em alguma categoria do Globo de Ouro, cerimônia que acontece no próximo domingo, 7, leva para casa também um presente de alto valor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Segundo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que organiza o evento, os presentes destinados aos vencedores neste ano contabilizam um total de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,5 milhões, torando a premiação deste ano como a que mais investiu nos “brindes”, de acordo com a “The Hollywood Reporter”.

Uma estadia em um hotel de luxo, como o Four Seasons Resort Punta Mita and Naviva, no México, ou um pacote de quatro noites em um iate na Indonésia são algumas das opções disponibilizadas para os vencedores. A curadoria para escolher os presentes ficou a cargo da revista de luxo Robb Report.

Se o vencedor optar por um produto, pode escolher a garrafa de tequila Komos XO, que custa US$ 2 mil, cerca de R$ 10 mil, brincos de esmeraldas da grife Coomi x Muzo, de US$ 69 mil, cerca de R$ 340 mil ou o creme facial Le Domaine’s The Cream, da marca de beleza de Brad Pitt, que custa US$ 250 mil ou R$ 1,2 milhão.

Uma sessão no estúdio de tatuagens Atelier Eva, o queridinho das celebridades, avaliada em US$ 2,5 mil —R$ 12,3 mil— também é uma opção, assim como tratar o cabelo no salão Rossano Ferretti por US$1,5 mil, cerca de R$ 7,3 mil.

O item mais caro, que pode ser escolhido apenas por um vencedor, é o conjunto de seis garrafas do Liber Pater, o vinho mais caro do mundo, avaliadas em US$193,5 mil, cerca de R$ 952 mil.