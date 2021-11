Veja as fotos do velório de Marília Mendonça

Marília morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, interior de Minas Gerais. A artista faria show neste município

Na tarde deste sábado (6), aconteceu o velório da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, vítima de um acidente de avião que caiu em Caratinga (MG).

A cerimônia aconteceu no Ginásio Arena, em Goiânia (GO). Os portão foram abertos ao público às 13h e cerca de 100 mil pessoas passaram pelo local, de acordo com estimativa do governo local.

Marília morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, interior de Minas Gerais. A artista faria show neste município.

Além da artista e do tio, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Confira as fotos do velório de Marília Mendonça

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Foto: Evaristo Sá/AFP

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães/ AgNews