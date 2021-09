Veja a apresentação e look de Anitta no VMA 2021

No início deste ano, em abril, Anitta já havia ganhado o prêmio de Melhor Artista Feminina no Latin American Music Awards

Como a primeira brasileira a se apresentar no MTV Video Music Awards, Anitta realizou a performance da música Girl From Rio. O show foi repleto de bailarinas e muita danças, com imagens do Rio de Janeiro ao fundo.

No início deste ano, em abril, Anitta já havia ganhado o prêmio de Melhor Artista Feminina no Latin American Music Awards. O single Girl From Rio ainda a colocou no Top 50 das rádios norte-americanas.

Veja a performance:

Em seu Instagram, a cantora publicou uma foto a caminho do evento. “Entrar no VMA como a primeira artista brasileira da história foi mais ou menos assim”, escreveu.

No perfil da MTV Brasil também houveram diversas fotos e registros de Anitta se arrumando para a premiação e o tapete vermelho.