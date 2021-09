Em ação programada para incentivar a vacinação, celebridades sumiram das redes sociais

Com iniciativa, Brahma se une a Caio Castro, Arthur Picoli, Gizelly Bicalho, entre outros, para convocar a população a manter a vacinação em dia

Brahma, mais uma vez, quebrou a internet. E dessa vez, para chamar a atenção dos brasileiros e convocá-los a tomarem a segunda dose da vacina contra a covid-19. Diversos artistas, celebridades e influenciadores sumiram das redes pra chamar atenção ao fato de que milhões de pessoas estão fazendo o mesmo na hora de tomar a segunda dose – segundo dados do Ministério da Saúde, de 20 de agosto, mais de 8,5 milhões de cidadãos, que já foram convocados, não retornaram para se vacinar.

Nessa iniciativa inusitada, Brahma convidou Caio Castro, Arthur Picoli, Gizelly Bicalho, entre outros, a deixarem as redes sociais a partir da última sexta-feira (10/09) para mostrarem como é importante não se ausentar em momentos decisivos. Logo ao retornarem, neste domingo (12/09), as celebridades fizeram uma grande convocação para seus seguidores completarem a imunização contra o Covid-19.

A ação ainda se desenrolou no futebol, começando na partida entre Santos x Bahia, neste sábado, 11. Enquanto os santistas voltaram para o segundo tempo um pouco antes do tempo, o Tricolor baiano “atrasou” o retorno, gerando um certo estranhamento nos torcedores e em quem acompanhava o duelo. Mas tudo tinha um significado: mostrar que, para vencer qualquer partida e garantir o melhor resultado, é fundamental voltar para o 2º tempo. Ou melhor, para a 2ª dose. Assim, quando o time “atrasado” retornou ao gramado, os jogadores mostraram uma faixa com a mensagem: “Estamos todos escalados para o 2º tempo. Para vencer a covid-19, volte para a segunda dose”. A conversa sobre o tema ainda se desenrolou nas redes sociais das equipes e da marca.

“Com a #BrahmaPelaVolta, estamos buscando conscientizar os brasileiros da importância de voltar para segunda dose da vacina e completar a imunização contra o Covid-19. Só vamos conseguir atingir as metas de vacinação com a participação de toda a população”, afirma Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma.

A iniciativa ainda traz uma campanha convocando os brasileiros nessa onda de conscientização com a participação do jornalista Tino Marcos, a jogadora Formiga e o ex-jogador Denilson. A ação tem criação do draftLine – estúdio interno de conteúdo da Ambev – e da Mutato, que faz parte desse hub.

Confira o vídeo da campanha