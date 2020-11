Vaticano investiga caso do Papa Francisco que deu like em foto sensual de brasileira com site de conteúdo erótico

PUBLICIDADE

Natália Garibotto, 27 anos, se surpreendeu com o like do Papa Francisco em sua foto de fio dental e uniforme colegial. A modelo possui mais de 2,4 milhões de seguidores e além de trabalhar com conteúdo patrocinado, também está presente nos site eróticos onde promete “mostrar mais”.

Suposta curtida que conta do Papa no Instagram deu em postagem sexy de modelo brasileira Foto: Reprodução

A Catholic News Agency (CNA) informou que o Vaticano está analisando o caso da curtida na foto da modelo. Segundo as autoridades, as contas nas mídias sociais do chefe da Igreja Católica são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Uma investigação está em curso para determinar quem está por trás do “like”.

Foto: reprodução/instagram

O Vaticano afirmou, ao jornal Extra, que pediu ajuda ao Instagram para colaborar com as investigações. Um assessor afirmou, ainda, que exclui a possibilidade de a “curtida” ter vindo de alguém na Santa Sé, sem esclarecer se há alguma suspeita.