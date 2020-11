Universal Music, Headphone Music e Motion Records seguem divulgando o projeto “Beatland”

PUBLICIDADE

Hoje, a Universal Music Brasil, o selo Headphone Music e a Motion Records apresentam mais quatro remixes do projeto BEATLAND, uma série de lançamentos de remixes. “Cine Odeon”, de Priscila Tossan, ganha quatro versões remix assinadas pelos DJs Allan Natal, Leanh, Kassin e RDD. A faixa integra o repertório de “Iceberg”, álbum de estreia da cantora e compositora Priscila Tossan, artista que saiu do The Voice Brasil 2018 e recebeu críticas positivas da imprensa pelo seu primeiro projeto autoral.

A Headphone Music é uma das agências pioneiras de house music, que leva sua música a públicos em médias de 15 mil espectadores, em diversos formatos de eventos. Seu cast é composto por DJ produtores que integram o seleto grupo Grupo The Week, maior produtor de eventos de música eletrônica da América Latina. A equipe da Headphone Music trabalha em parcerias com outros artistas e gravadoras, como neste projeto com a Universal Music, onde estarão imprimindo a qualidade de sua música a hits do cast da major.

A Motion Records é uma gravadora de música eletrônica nacional e internacional criada em 2016. Entre os artistas de seu cast estão os produtores Mauro Mozart, Allan Natal, Nikki Valentine, VMC, Cacá Werneck e Leanh. Este último, que tem visibilidade internacional, já foi convidado por Madonna para assinar o remix de “Crave”.

O mais novo DJ residente da TW, é considerado um dos maiores DJ’s e produtor da House Music nacional, Allan Natal produz suas próprias músicas desde os 16 anos e há 13 anima pistas nacionais e internacionais com seu trabalho autoral, técnica e talento. O estilo Tribal House de Allan é totalmente personalizado com sua inconfundível mistura de estilos e overdose de acústico.

Com 16 anos de estrada, Leanh é hoje um dos DJs e produtores brasileiros de renome internacional, com suas músicas incluídas nos sets dos principais DJs da cena mundial. Além da passagem por diversos clubes e festas no Brasil, Leanh também já se apresentou em diversos países, como Chile (Santiago e Viña del Mar), Argentina (Cordoba), Estados Unidos (Atlanta, Fort Lauderdale e San Diego), França (Paris), Portugal (Lisboa) e Austrália (Sydney).

O DJ e produtor Kassin é considerado um dos músicos mais influentes e respeitados do Brasil. Indicado ao Latin GRAMMY®, como produtor Kassin já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Nação Zumbi, Los Hermanos, Vanessa da Mata e Adriana Calcanhotto, além de integrar os projetos Acabou La Tequila, +2, Orquestra Imperial e Jeza Kassin. Com o +2, formado com Moreno Veloso e Domenico Lancellotti, o DJ recebeu elogios de astros internacionais como o DJ britânico Gilles Peterson.

O DJ e produtor musical baiano Rafa Dias, conhecido como RDD, é considerado um dos mais versáteis da música eletrônica brasileira. Como fundador e produtor do grupo ÀTTØØXXÁ, RDD criou uma ponte entre a herança musical de Salvador e a percussão com produção e composição musical urbana. Como produtor, RDD já trabalhou com o jamaicano Agent Sasco, além e ter coproduzido “Me Gusta”, de Anitta & Cardi B.

Sobre a Universal Music

A Universal Music Group é a empresa líder mundial no mercado de música, com forte posicionamento nos negócios de gravação, edição musical e merchandising, com selos próprios ou licenciados em 60 territórios. O Grupo Universal Music (UMG) possui o mais extenso catálogo da indústria fonográfica, incluindo os mais populares artistas e suas gravações realizadas nos últimos 100 anos. Fazem parte da Universal Music Group a Universal Music Publishing, líder em edição musical, a Bravado, empresa de merchandising de produtos originais dos artistas, e a GTS, divisão global de agenciamento artístico e produção de eventos. A Universal Music Group é uma unidade da Vivendi, companhia mundial de mídia e comunicações.

Sobre a Headphone Music

Uma das agências pioneiras na House Music e Tribal House do Brasil, a Headphone Music é reveladora de talentos. Seu casting de artistas, estrelando nos palcos das produções mais significativas do planeta, leva sua música a públicos de em média 15 mil expectadores em diversos formatos de eventos. Conhecidos por performances marcantes, seus profissionais compõem o seleto time do Grupo The Week, maior produtores de eventos da cena na América Latina, que realiza festas em diversos países, sempre presente nos festivais mais emblemáticos do mundo. E foi exatamente a musicalidade destes DJs que tornou as mixagens brasileiras um sucesso global, abrindo as portas para artistas das diversas vertentes da música eletrônica para o sucesso internacional. Donos de um excelente conhecimento técnico, os DJs produtores da Headphone Music, trabalham em parcerias com outros artistas e gravadoras, imprimindo a qualidade de sua música a hits que dominam rádios, podcasts e até jingles publicitários. Mas o trabalho da agência não se resume à música: execução e performances em sets inesquecíveis também são marca registrada dos artistas multifacetados que a Headphone Music tem no portfólio. Talento traduzido em som, isso é Headphone Music.

Sobre a Motion Records

